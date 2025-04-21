https://ria.ru/20250421/vsu-2012448036.html

В Белгородской области зафиксировали снижение числа обстрелов

В Белгородской области зафиксировали снижение числа обстрелов - РИА Новости, 21.04.2025

В Белгородской области зафиксировали снижение числа обстрелов

Пасхальное перемирие существенно снизило количество атак Белгородской области со стороны Украины: согласно сводкам губернатора Вячеслава Гладкова, число... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T09:21:00+03:00

2025-04-21T09:21:00+03:00

2025-04-21T09:21:00+03:00

россия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

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вооруженные силы украины

безопасность

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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие существенно снизило количество атак Белгородской области со стороны Украины: согласно сводкам губернатора Вячеслава Гладкова, число артиллерийских обстрелов уменьшилось на 85%, применения беспилотников – более чем на 60%. В динамике обстрелов за сутки до перемирия, 18 апреля, было зафиксировано 199 снарядов, из которых 177 пришлись на Краснояружский район. Также было использовано 112 дронов. За сутки во время перемирия, 20 апреля, количество выпущенных снарядов значительно сократилось до 30, из которых 17 были по Краснояружскому району. Число беспилотников также уменьшилось - до 42. Можно отметить существенное снижение интенсивности обстрелов в день перемирия по сравнению с предыдущим. В воскресенье атакам подверглись 19 населенных пунктов в 10 районах региона. Пострадали четыре мирных жителя, среди которых трое детей. "В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Мокрая Орловка и Сподарюшино произведено 2 обстрела с применением 13 боеприпасов и зафиксированы атаки 8 беспилотников… В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Графовка, Демидовка и Колотиловка выпущено 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 4 беспилотников, один из которых подавлен", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакованы 6 беспилотниками. В результате атаки FPV-дрона в селе Нечаевка пострадали три человека: два несовершеннолетних ребёнка и одна женщина. Ещё один ребёнок получил ранение от сдетонировавшей мины-"колокольчик" в селе Таврово. В Валуйском округе три населенных пункта атакованы 6 беспилотниками. Системой ПВО сбито по одному беспилотнику над Губкинским, Старооскольским округами, Ивнянским и Корочанским районами. Над Новооскольским округом сбиты 4 беспилотника самолётного типа. В Шебекинском округе по городу Шебекино и двум селам нанесены удары 10 беспилотников. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников, обстреливали позиции российских войск и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, сообщило накануне Минобороны России.

https://ria.ru/20250420/prikhodko-2012401812.html

https://ria.ru/20250421/ssha-2012446247.html

https://ria.ru/20250421/gosduma-2012429637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность