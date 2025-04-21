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Врач рассказала, кому нельзя есть морковь - РИА Новости, 21.04.2025
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03:08 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/vrach-2012433711.html
Врач рассказала, кому нельзя есть морковь
Врач рассказала, кому нельзя есть морковь - РИА Новости, 21.04.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть морковь
Отказаться от употребления моркови рекомендуется людям с заболеваниями ЖКТ, предрасположенностью к мочекаменной болезни и аллергикам, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T03:08:00+03:00
2025-04-21T03:08:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
наталия попова
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Отказаться от употребления моркови рекомендуется людям с заболеваниями ЖКТ, предрасположенностью к мочекаменной болезни и аллергикам, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова. "При заболеваниях ЖКТ следует ограничить употребление моркови. Сырая морковь содержит грубые пищевые волокна, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, усугубляя симптомы язвы. Из-за высокого содержания органических кислот сырая морковь может усиливать секрецию желудочного сока, что нежелательно при гастрите. Грубая клетчатка сырой моркови может вызывать вздутие живота и боли в кишечнике", - рассказала Попова. Кроме того, морковь богата оксалатами, которые могут способствовать образованию камней в почках и мочевом пузыре. Людям с предрасположенностью к мочекаменной болезни рекомендуется ограничивать употребление продуктов, богатых оксалатами, в том числе и моркови. "Хотя морковь сама по себе не запрещена при диабете, важно учитывать её гликемический индекс, который зависит от способа приготовления. Вареная морковь имеет более высокий гликемический индекс (около 85), чем сырая (около 35), поэтому диабетикам лучше употреблять сырую морковь или приготовленную на пару", - отметила Попова. Аллергикам также следует исключить морковь из рациона, особенно если аллергию провоцирует пыльца растений семейства зонтичных, например, укроп или петрушка. Симптомы аллергии могут включать зуд, высыпания, отеки и даже анафилактический шок. Тем не менее морковь – овощ, богатый витаминами и минералами. В вареном виде ее можно рекомендовать людям с чувствительным желудком, так как она легче усваивается организмом, но теряет часть витаминов (особенно витамин C). Тушёная или приготовленная на пару морковь сохраняет больше питательных веществ, чем вареная, и также подходит для людей с заболеваниями ЖКТ, заключила врач.
https://ria.ru/20250421/vrach-2012433594.html
https://ria.ru/20250420/yaytsa-2012342353.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), наталия попова
Общество, Московская область (Подмосковье), Наталия Попова
Врач рассказала, кому нельзя есть морковь

Врач Попова: морковь нельзя есть людям с заболеваниями ЖКТ

© Pixabay / ha11okПорезанная соломкой морковь
Порезанная соломкой морковь - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Pixabay / ha11ok
Порезанная соломкой морковь . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Отказаться от употребления моркови рекомендуется людям с заболеваниями ЖКТ, предрасположенностью к мочекаменной болезни и аллергикам, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова.
"При заболеваниях ЖКТ следует ограничить употребление моркови. Сырая морковь содержит грубые пищевые волокна, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, усугубляя симптомы язвы. Из-за высокого содержания органических кислот сырая морковь может усиливать секрецию желудочного сока, что нежелательно при гастрите. Грубая клетчатка сырой моркови может вызывать вздутие живота и боли в кишечнике", - рассказала Попова.
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Кроме того, морковь богата оксалатами, которые могут способствовать образованию камней в почках и мочевом пузыре. Людям с предрасположенностью к мочекаменной болезни рекомендуется ограничивать употребление продуктов, богатых оксалатами, в том числе и моркови.
"Хотя морковь сама по себе не запрещена при диабете, важно учитывать её гликемический индекс, который зависит от способа приготовления. Вареная морковь имеет более высокий гликемический индекс (около 85), чем сырая (около 35), поэтому диабетикам лучше употреблять сырую морковь или приготовленную на пару", - отметила Попова.
Аллергикам также следует исключить морковь из рациона, особенно если аллергию провоцирует пыльца растений семейства зонтичных, например, укроп или петрушка. Симптомы аллергии могут включать зуд, высыпания, отеки и даже анафилактический шок.
Тем не менее морковь – овощ, богатый витаминами и минералами. В вареном виде ее можно рекомендовать людям с чувствительным желудком, так как она легче усваивается организмом, но теряет часть витаминов (особенно витамин C). Тушёная или приготовленная на пару морковь сохраняет больше питательных веществ, чем вареная, и также подходит для людей с заболеваниями ЖКТ, заключила врач.
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