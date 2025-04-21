https://ria.ru/20250421/vrach-2012433594.html

Врач рассказала, кому нельзя пить воду с лимоном

Врач рассказала, кому нельзя пить воду с лимоном - РИА Новости, 21.04.2025

Врач рассказала, кому нельзя пить воду с лимоном

Рекомендуется отказаться от употребления воды с лимоном людям, страдающим повышенной кислотностью, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T03:06:00+03:00

2025-04-21T03:06:00+03:00

2025-04-21T03:06:00+03:00

общество

наталья новикова

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Рекомендуется отказаться от употребления воды с лимоном людям, страдающим повышенной кислотностью, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рассказала РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова. "Если у человека повышенная кислотность, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки - он (лимон – ред.) противопоказан, потому что является раздражающим фактором. А если такие проблемы не беспокоят, то почему бы нет (почему бы не пить воду с лимоном – ред.)", - сказала Новикова. При этом, по словам терапевта, витамин С, содержащийся в лимоне, также усвоится организмом, если употреблять фрукт вместе с водой. "Польза лимона именно в воде заключается только во вкусовой гамме — это вкусно. Витамин C из лимона также усваивается, если его употреблять вместе с водой. Но повторю, что человеку, который имеет проблемы с ЖКТ, лимонная вода противопоказана. А здоровый человек может пить с удовольствием, если ему это нравится", - добавила собеседница.

https://ria.ru/20250420/yaytsa-2012342353.html

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общество, наталья новикова