https://ria.ru/20250421/vrach-2012433594.html
Врач рассказала, кому нельзя пить воду с лимоном
Врач рассказала, кому нельзя пить воду с лимоном - РИА Новости, 21.04.2025
Врач рассказала, кому нельзя пить воду с лимоном
Рекомендуется отказаться от употребления воды с лимоном людям, страдающим повышенной кислотностью, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T03:06:00+03:00
2025-04-21T03:06:00+03:00
2025-04-21T03:06:00+03:00
общество
наталья новикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739122115_0:199:1920:1279_1920x0_80_0_0_ad3954a78edceb6dc7510a3fef75e3bc.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Рекомендуется отказаться от употребления воды с лимоном людям, страдающим повышенной кислотностью, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рассказала РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова. "Если у человека повышенная кислотность, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки - он (лимон – ред.) противопоказан, потому что является раздражающим фактором. А если такие проблемы не беспокоят, то почему бы нет (почему бы не пить воду с лимоном – ред.)", - сказала Новикова. При этом, по словам терапевта, витамин С, содержащийся в лимоне, также усвоится организмом, если употреблять фрукт вместе с водой. "Польза лимона именно в воде заключается только во вкусовой гамме — это вкусно. Витамин C из лимона также усваивается, если его употреблять вместе с водой. Но повторю, что человеку, который имеет проблемы с ЖКТ, лимонная вода противопоказана. А здоровый человек может пить с удовольствием, если ему это нравится", - добавила собеседница.
https://ria.ru/20250420/yaytsa-2012342353.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739122115_0:0:1705:1279_1920x0_80_0_0_c0e98fd95309131d9f38a9dc32dcb29b.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, наталья новикова
Общество, Наталья Новикова
Врач рассказала, кому нельзя пить воду с лимоном