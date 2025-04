https://ria.ru/20250421/voyska-2012148032.html

"Есть задачи поважнее". Трамп собирает силы для борьбы с главным врагом

Противоречивость политики новой администрации США не обошла стороной и американские войска за рубежом. В Белом доме говорят о необходимости сократить... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T08:00:00+03:00

в мире

сша

министерство обороны сша

дональд трамп

джо байден

пит хегсет

польша

европа

МОСКВА, 21 апр — Давид Нармания, РИА Новости. Противоречивость политики новой администрации США не обошла стороной и американские войска за рубежом. В Белом доме говорят о необходимости сократить контингенты и сосредоточиться на внутренних проблемах, но в Пентагоне предупреждают об опасных последствиях такого шага. О том, как в Вашингтоне планируют распоряжаться армией, — в материале РИА Новости.Спорный шагДумать о том, чем заняться по возвращении на родину, уже можно американским солдатам на базах в Румынии и Польше. По данным телеканала NBC, именно оттуда США собираются вывести десять тысяч военных."Подразделения, о которых идет речь, — из тех 20 тысяч солдат, которых администрация президента США Джо Байдена в 2022-м развернула для усиления обороны граничащих с Украиной стран, — сообщил телеканал. — Число еще обсуждают, но предложение может подразумевать вывод до половины войск, направленных сюда Байденом".Если верить упомянутому экс-президенту США, то всего в Европе в 2024 году базировались 80 тысяч американских военных. Поэтому возможное сокращение на десять тысяч — шаг серьезный. И некоторым по ту сторону Атлантики он показался чересчур поспешным."Я полагаю, что необходимо сохранить группировку войск США в нынешнем виде, — приводит Politico слова верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американского генерала Кристофера Каволи на слушаниях комитета по вопросам вооруженных сил в палате представителей. — Структура сил как на военном, так и на политическом уровнях пересматривалась, однако я всегда неизменно рекомендовал сохранить все в нынешнем виде и я бы продолжил это делать".Подобную точку зрения поддержали и некоторые республиканцы в конгрессе.На этом фоне происходящее пришлось объяснять уже администрации. Первым выступил глава Пентагона Пит Хегсет. На прошлой неделе он заявил, что окончательное решение еще не принято и зависеть оно будет среди прочего от результатов переговоров Москвы и Вашингтона.Затем слово взял Трамп."Мы платим за военных в Европе. Мы не получаем больших компенсаций (от европейских стран за это. — Прим. ред), от Южной Кореи тоже, — подчеркнул американский лидер. — Так что это будет одной из тех тем, которые мы обсудим, не связанных с торговлей, но я думаю, что мы сделаем ее частью (переговоров о тарифах. — Прим. ред.), потому что это логично, было бы неплохо завернуть все в один пакет для каждой страны"."До абсолютного минимума"Но Европой дело не ограничилось. Как сообщает The New York Times, США планируют сократить присутствие и в Сирии, где войска сосредоточены в основном в южной и северо-восточной части и активно взаимодействуют с курдскими формированиями.Речь идет о закрытии трех из восьми американских баз: Mission Support Site Green Village, MSS Euphrates и еще одном объекте, которое издание не называет. Численность войск в стране планируют уменьшить с двух тысяч до 1400.При этом The Washington Post приводит несколько противоречивые комментарии чиновников из администрации Трампа. Так, один из собеседников издания подчеркнул, что называть эти действия выводом войск ошибочно. Он добавил, что "перемещение персонала или баз в Сирии будет тщательно спланировано".В то же время его коллега отметил, что в Вашингтоне рассчитывают сократить численность контингента до "абсолютного минимума". По данным WP, нижняя планка — около 500 человек.Но и здесь нашелся союзник, которого подобные действия Трампа встревожили — Израиль. В Тель-Авиве, как пишет израильское издание Ynet, опасаются, что сокращение американского влияния усилит позиции Турции в стране. В Анкаре, в свою очередь, не скрывают планов по созданию военных баз в Сирии, и нынешние власти в Дамаске только приветствуют такой шаг."Извиняться не за что"Судя по всему, опасения Израиля мало волнуют Трампа, причем не только в вопросе о войсках в Сирии, но и в отношении планов по Ирану.Ранее американские СМИ писали, что Нетаньяху рассчитывал провести военную операцию против Тегерана при поддержке США. Авиация двух стран, по мысли премьер-министра, должна была поразить ключевые ядерные объекты, а израильский спецназ — зачистить их на земле. Убедить Трампа в необходимости такого шага не удалось — не помогли даже два визита в Вашингтон.США пока ведут активные переговоры с Ираном по поводу ядерной программы, и стороны позитивно отзываются об их ходе. Однако Трамп, комментируя возможность удара по Ирану, подчеркнул, что этот вариант все еще остается на столе.Впрочем, это не вяжется со всей логикой планов его команды. Сокращение воинских контингентов укладывается в озвученную Хегсетом идею об оптимизации расходов Пентагона — он требует от военного ведомства сократить траты на восемь процентов в год в неприоритетных областях. Эти меры не касаются 17 сфер, которым Вашингтон уделяет особое внимание — от защиты южных рубежей до противоракетной обороны и строительства флота. Причем военный бюджет все равно может стать рекордным и впервые в истории перевалить за триллион долларов. Вот только сухопутным войскам и обеспечению безопасности партнеров в Европе и на Ближнем Востоке в перечне особо важных статей места не нашлось.Для Европы подобная политика Трампа не должна быть неожиданной — нынешний президент США неоднократно говорил о том, что союзникам пора самим заняться своими армиями и больше вкладываться в них. Теперь же возможность вывода войск станет дополнительным рычагом давления и в переговорах о тарифах.Еще одна причина кроется в смене векторов. Если для демократов главным противником была Россия, то Трамп и его команда считают ключевой угрозой Китай. Причем уже сейчас."Со стратегической точки зрения сокращение личного состава армии вполне соответствует намерению Пентагона переключить внимание на Азию, — отмечает Responsible Statecraft, издание одноименного аналитического центра. — Хотя армия, несомненно, примет участие в чрезвычайных операциях в Индо-Тихоокеанском регионе, потребность в сухопутных войсках в любом случае будет намного ниже, чем в морских и воздушных силах с их кораблями и самолетами".Авторы убеждены: администрация Трампа не должна извиняться за следование собственным национальным интересам и изменения во внешнеполитическом курсе. Вашингтон не обязан оправдываться перед союзниками за нежелание обеспечивать их безопасность за свой счет.Такой подход, судя по всему, разделяют и в Белом доме."Мы потратили на поддержку Украины три года и миллиарды долларов и сейчас дошли до точки, когда мы должны сфокусироваться на других задачах", — заявил в пятницу госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров в Париже с европейскими союзниками.Это значит, что администрация Трампа всерьез намерена бороться с "китайской угрозой". И ради этих целей жертвует неприоритетными направлениями.

2025

Нармания Давид

Новости

