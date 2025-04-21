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ВСУ около десяти раз атаковали территорию ДНР
ВСУ около десяти раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 21.04.2025
ВСУ около десяти раз атаковали территорию ДНР
Украинские войска около десяти раз атаковали территорию ДНР в понедельник, применив ствольную артиллерию и ударный дрон, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:51:00+03:00
2025-04-21T21:51:00+03:00
2025-04-21T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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гольмовский
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска около десяти раз атаковали территорию ДНР в понедельник, применив ствольную артиллерию и ударный дрон, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в понедельник в результате детонации противопехотной мины на кладбище в Гольмовском погиб мирный житель. Также вследствие атаки ударного БПЛА-камикадзе на кладбище в поселке шахты имени К. А. Румянцева пострадал человек. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале. Кроме того, в результате вооруженной агрессии ВСУ повреждения получили жилое домостроение и газопровод.
https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, горловка, гольмовский, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины
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ВСУ около десяти раз атаковали территорию ДНР
Пушилин: украинские войска около десяти раз атаковали территорию ДНР