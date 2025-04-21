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ВСУ около десяти раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/vojska-2012618436.html
ВСУ около десяти раз атаковали территорию ДНР
ВСУ около десяти раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 21.04.2025
ВСУ около десяти раз атаковали территорию ДНР
Украинские войска около десяти раз атаковали территорию ДНР в понедельник, применив ствольную артиллерию и ударный дрон, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:51:00+03:00
2025-04-21T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
гольмовский
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска около десяти раз атаковали территорию ДНР в понедельник, применив ствольную артиллерию и ударный дрон, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в понедельник в результате детонации противопехотной мины на кладбище в Гольмовском погиб мирный житель. Также вследствие атаки ударного БПЛА-камикадзе на кладбище в поселке шахты имени К. А. Румянцева пострадал человек. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале. Кроме того, в результате вооруженной агрессии ВСУ повреждения получили жилое домостроение и газопровод.
https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html
донецкая народная республика
горловка
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в мире, донецкая народная республика, горловка, гольмовский, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Гольмовский, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
ВСУ около десяти раз атаковали территорию ДНР

Пушилин: украинские войска около десяти раз атаковали территорию ДНР

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска около десяти раз атаковали территорию ДНР в понедельник, применив ствольную артиллерию и ударный дрон, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в понедельник в результате детонации противопехотной мины на кладбище в Гольмовском погиб мирный житель. Также вследствие атаки ударного БПЛА-камикадзе на кладбище в поселке шахты имени К. А. Румянцева пострадал человек.
«
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Кроме того, в результате вооруженной агрессии ВСУ повреждения получили жилое домостроение и газопровод.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаГольмовскийДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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