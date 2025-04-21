https://ria.ru/20250421/vojska-2012444214.html
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 21.04.2025
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Рано утром украинские войска дважды за 20 минут обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра, сообщили в управлении администрации главы и правительства... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:34:00+03:00
2025-04-21T08:34:00+03:00
2025-04-21T10:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Рано утром украинские войска дважды за 20 минут обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:40 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район) — четыре снаряда калибра 155 миллиметров. <…> 06:00 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район) — четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.О последствиях этих ударов пока не сообщается. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20250419/aes-2012280972.html
https://ria.ru/20250421/gosduma-2012443020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО, Происшествия
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ выпустили по Горловке восемь натовских снарядов