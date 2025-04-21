https://ria.ru/20250421/vojska-2012444214.html

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 21.04.2025

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

Рано утром украинские войска дважды за 20 минут обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра, сообщили в управлении администрации главы и правительства... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T08:34:00+03:00

2025-04-21T08:34:00+03:00

2025-04-21T10:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

стирол

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Рано утром украинские войска дважды за 20 минут обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:40 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район) — четыре снаряда калибра 155 миллиметров. <…> 06:00 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район) — четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.О последствиях этих ударов пока не сообщается. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20250419/aes-2012280972.html

https://ria.ru/20250421/gosduma-2012443020.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато, происшествия