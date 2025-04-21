https://ria.ru/20250421/voennye-2012492582.html

Российские военные ведут бои у Горналя в Курской области

Российские военные ведут бои у Горналя в Курской области - РИА Новости, 21.04.2025

Российские военные ведут бои у Горналя в Курской области

Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ведут бои в районе села Горналь в Курской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:36:00+03:00

2025-04-21T12:36:00+03:00

2025-04-21T20:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апр — РИА Новости. Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ведут бои в районе села Горналь в Курской области, рассказал РИА Новости начальник разведки полка с позывным Лавина. "На сегодняшний день одно из подразделений, участвующих в штурме населенного пункта Горналь, продвинулось и начало зачистку близлежащих лесополос. Это позволит остальным группам с других направлений продолжить штурмовые действия непосредственно в самом населенном пункте", — сказал он. По словам Лавины, сейчас идет разведка боем и подавление огневых точек противника. В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более тысячи квадратных километров территории, включая районный центр — город Суджу. По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.

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Продвижение российских бойцов у Горналя Курской области Военнослужащие 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки "Север" ведут бои у Горналя Курской области, рассказал РИА Новости начальник разведки полка с позывным "Лавина". РИА Новости публикует кадры продвижения российских бойцов. 2025-04-21T12:36 true PT0M56S

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россия, курская область, суджа, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)