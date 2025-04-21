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Российские военные ведут бои у Горналя в Курской области
Российские военные ведут бои у Горналя в Курской области - РИА Новости, 21.04.2025
Российские военные ведут бои у Горналя в Курской области
Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ведут бои в районе села Горналь в Курской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:36:00+03:00
2025-04-21T12:36:00+03:00
2025-04-21T20:21:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апр — РИА Новости. Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ведут бои в районе села Горналь в Курской области, рассказал РИА Новости начальник разведки полка с позывным Лавина. "На сегодняшний день одно из подразделений, участвующих в штурме населенного пункта Горналь, продвинулось и начало зачистку близлежащих лесополос. Это позволит остальным группам с других направлений продолжить штурмовые действия непосредственно в самом населенном пункте", — сказал он. По словам Лавины, сейчас идет разведка боем и подавление огневых точек противника. В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более тысячи квадратных километров территории, включая районный центр — город Суджу. По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.
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Продвижение российских бойцов у Горналя Курской области
Военнослужащие 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки "Север" ведут бои у Горналя Курской области, рассказал РИА Новости начальник разведки полка с позывным "Лавина".
РИА Новости публикует кадры продвижения российских бойцов.
2025-04-21T12:36
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россия, курская область, суджа, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Российские военные ведут бои у Горналя в Курской области
Мотострелки "Севера" ведут бои у Горналя в Курской области