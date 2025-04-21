https://ria.ru/20250421/voennye-2012466229.html
ВС России продвинулись на Великоновоселковском направлении
ВС России продвинулись на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 21.04.2025
ВС России продвинулись на Великоновоселковском направлении
Российские военные продвинулись в направлении трех населенных пунктов на великоновоселковском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:38:00+03:00
2025-04-21T10:38:00+03:00
2025-04-21T10:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
отрадное
денис пушилин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776116454_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_49623d24f4ab5460c3b8898a0cc74427.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские военные продвинулись в направлении трех населенных пунктов на великоновоселковском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о продвижении ВС РФ в течение прошлой недели до наступления пасхального перемирия. "Если говорить о великоновоселковском направлении, то мы видим продвижение Вооруженных сил Российской Федерации в направлении населенных пунктов Богатырь, Отрадное и Комар", - сказал Пушилин. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html
россия
донецкая народная республика
отрадное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776116454_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac3646c9a77d0a889bfad099c69a372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, отрадное, денис пушилин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Отрадное, Денис Пушилин, Владимир Путин
ВС России продвинулись на Великоновоселковском направлении
Пушилин: ВС России продвинулись на Великоновоселковском направлении