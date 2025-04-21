https://ria.ru/20250421/voennye-2012466229.html

ВС России продвинулись на Великоновоселковском направлении

ВС России продвинулись на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 21.04.2025

ВС России продвинулись на Великоновоселковском направлении

Российские военные продвинулись в направлении трех населенных пунктов на великоновоселковском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:38:00+03:00

2025-04-21T10:38:00+03:00

2025-04-21T10:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

отрадное

денис пушилин

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские военные продвинулись в направлении трех населенных пунктов на великоновоселковском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о продвижении ВС РФ в течение прошлой недели до наступления пасхального перемирия. "Если говорить о великоновоселковском направлении, то мы видим продвижение Вооруженных сил Российской Федерации в направлении населенных пунктов Богатырь, Отрадное и Комар", - сказал Пушилин. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html

россия

донецкая народная республика

отрадное

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Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, отрадное, денис пушилин, владимир путин