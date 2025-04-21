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ВС России продвинулись на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 21.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:38 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/voennye-2012466229.html
ВС России продвинулись на Великоновоселковском направлении
ВС России продвинулись на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 21.04.2025
ВС России продвинулись на Великоновоселковском направлении
Российские военные продвинулись в направлении трех населенных пунктов на великоновоселковском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:38:00+03:00
2025-04-21T10:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
отрадное
денис пушилин
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские военные продвинулись в направлении трех населенных пунктов на великоновоселковском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о продвижении ВС РФ в течение прошлой недели до наступления пасхального перемирия. "Если говорить о великоновоселковском направлении, то мы видим продвижение Вооруженных сил Российской Федерации в направлении населенных пунктов Богатырь, Отрадное и Комар", - сказал Пушилин. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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россия, донецкая народная республика, отрадное, денис пушилин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Отрадное, Денис Пушилин, Владимир Путин
ВС России продвинулись на Великоновоселковском направлении

Пушилин: ВС России продвинулись на Великоновоселковском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские военные продвинулись в направлении трех населенных пунктов на великоновоселковском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о продвижении ВС РФ в течение прошлой недели до наступления пасхального перемирия.
"Если говорить о великоновоселковском направлении, то мы видим продвижение Вооруженных сил Российской Федерации в направлении населенных пунктов Богатырь, Отрадное и Комар", - сказал Пушилин.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Западные СМИ назвали объявление пасхального перемирия неожиданным
19 апреля, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаОтрадноеДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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