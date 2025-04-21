https://ria.ru/20250421/voennye-2012455541.html

Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.04.2025

Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении и продвинулись на Великоновоселковском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T09:59:00+03:00

2025-04-21T09:59:00+03:00

2025-04-21T11:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении и продвинулись на Великоновоселковском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Краснолиманское направление, мы видим, что там основная деятельность развернулась в районе населенного пункта Новое. Но тем не менее мы видим опять же продвижение и там, и улучшение позиций Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал он, комментируя ситуацию, сложившуюся на прошлой неделе.На Великоновоселковском направлении российские подразделения подвигаются в направлении сел Богатырь, Отрадное и Комар, добавил глава ДНР."Причем в Отрадном мы видим, что зачищают достаточно интенсивно опорники противника, вычищаются лесополосы, планомерно идет освобождение территории", — сказал он.Горячими точками остаются Дзержинск и Часов Яр, там продолжаются контратаки ВСУ, противник всеми силами пытается удержаться максимально долго, заключил Пушилин.Президент Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. По словам главы государства, он исходил из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска были готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, подчеркнул Путин.Тем не менее ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с беспилотников по позициям войск и гражданским объектам. Всего за время перемирия Минобороны зафиксировало 4900 нарушений с украинской стороны.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины