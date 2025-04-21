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Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:59 21.04.2025 (обновлено: 11:49 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/voennye-2012455541.html
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.04.2025
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении и продвинулись на Великоновоселковском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T09:59:00+03:00
2025-04-21T11:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении и продвинулись на Великоновоселковском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". &quot;Краснолиманское направление, мы видим, что там основная деятельность развернулась в районе населенного пункта Новое. Но тем не менее мы видим опять же продвижение и там, и улучшение позиций Вооруженных сил Российской Федерации&quot;, — сказал он, комментируя ситуацию, сложившуюся на прошлой неделе.На Великоновоселковском направлении российские подразделения подвигаются в направлении сел Богатырь, Отрадное и Комар, добавил глава ДНР."Причем в Отрадном мы видим, что зачищают достаточно интенсивно опорники противника, вычищаются лесополосы, планомерно идет освобождение территории", — сказал он.Горячими точками остаются Дзержинск и Часов Яр, там продолжаются контратаки ВСУ, противник всеми силами пытается удержаться максимально долго, заключил Пушилин.Президент Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. По словам главы государства, он исходил из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска были готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, подчеркнул Путин.Тем не менее ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с беспилотников по позициям войск и гражданским объектам. Всего за время перемирия Минобороны зафиксировало 4900 нарушений с украинской стороны.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
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россия, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Пушилин: ВС России за неделю улучшили позиции у населенного пункта Новое

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении и продвинулись на Великоновоселковском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Краснолиманское направление, мы видим, что там основная деятельность развернулась в районе населенного пункта Новое. Но тем не менее мы видим опять же продвижение и там, и улучшение позиций Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал он, комментируя ситуацию, сложившуюся на прошлой неделе.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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На Великоновоселковском направлении российские подразделения подвигаются в направлении сел Богатырь, Отрадное и Комар, добавил глава ДНР.
"Причем в Отрадном мы видим, что зачищают достаточно интенсивно опорники противника, вычищаются лесополосы, планомерно идет освобождение территории", — сказал он.
Горячими точками остаются Дзержинск и Часов Яр, там продолжаются контратаки ВСУ, противник всеми силами пытается удержаться максимально долго, заключил Пушилин.
Президент Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. По словам главы государства, он исходил из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска были готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, подчеркнул Путин.
Тем не менее ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с беспилотников по позициям войск и гражданским объектам. Всего за время перемирия Минобороны зафиксировало 4900 нарушений с украинской стороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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