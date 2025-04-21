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ФАС выдала предупреждение производителю воды "Нарзан Тавриды" - РИА Новости, 21.04.2025
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13:45 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/voda-2012510812.html
ФАС выдала предупреждение производителю воды "Нарзан Тавриды"
ФАС выдала предупреждение производителю воды "Нарзан Тавриды" - РИА Новости, 21.04.2025
ФАС выдала предупреждение производителю воды "Нарзан Тавриды"
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение крымскому производителю минеральной воды "Нарзан Тавриды": компания выделяла на этикетке первое слово... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:45:00+03:00
2025-04-21T13:45:00+03:00
экономика
ставропольский край
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение крымскому производителю минеральной воды "Нарзан Тавриды": компания выделяла на этикетке первое слово крупным шрифтом, что вызывало ложную ассоциацию с минеральной водой "Нарзан", говорится в сообщении ведомства. "ФАС выдала предупреждение производителю минеральной воды "Нарзан Тавриды". При оформлении этикетки продукции компания выделяла в названии первое слово, что могло создавать ложную ассоциацию с широко известной минеральной водой "Нарзан". ООО "Нарзан Крымский" – правообладатель товарного знака "Нарзан Тавриды". Слово "Нарзан" на этикетках организация представила крупным шрифтом, а обозначение "Тавриды" – мелким плохо читаемым текстом", - говорится в сообщении ФАС. Там же сказано, что название "Нарзан" для своей продукции использует АО "Нарзан", а одноименная минеральная вода добывается в Ставропольском крае. Само обозначение зарегистрировано в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации. ФАС уточняет, что длительное нахождение на рынке этой продукции привело к широкой известности и узнаваемости среди потребителей. ООО "Нарзан Крымский" нарушает антимонопольное законодательство, так как название на этикетке товара может формировать ложное впечатление о производителе, составе и свойствах продукции - из-за того, что покупатели смотрят на привычное название минеральной воды, отметили в службе. "Служба выдала компании предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Организации необходимо изменить этикетку продукции и предоставить в ведомство отчет об исполнении предупреждения в течение 10 дней со дня его получения", - добавили в ФАС.
https://ria.ru/20250409/fas-2010180976.html
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экономика, ставропольский край, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Ставропольский край, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС выдала предупреждение производителю воды "Нарзан Тавриды"

ФАС выдала предупреждение производителю воды "Нарзан Тавриды" из-за этикетки

© РИА НовостиЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение крымскому производителю минеральной воды "Нарзан Тавриды": компания выделяла на этикетке первое слово крупным шрифтом, что вызывало ложную ассоциацию с минеральной водой "Нарзан", говорится в сообщении ведомства.
"ФАС выдала предупреждение производителю минеральной воды "Нарзан Тавриды". При оформлении этикетки продукции компания выделяла в названии первое слово, что могло создавать ложную ассоциацию с широко известной минеральной водой "Нарзан". ООО "Нарзан Крымский" – правообладатель товарного знака "Нарзан Тавриды". Слово "Нарзан" на этикетках организация представила крупным шрифтом, а обозначение "Тавриды" – мелким плохо читаемым текстом", - говорится в сообщении ФАС.
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Там же сказано, что название "Нарзан" для своей продукции использует АО "Нарзан", а одноименная минеральная вода добывается в Ставропольском крае. Само обозначение зарегистрировано в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации. ФАС уточняет, что длительное нахождение на рынке этой продукции привело к широкой известности и узнаваемости среди потребителей.
ООО "Нарзан Крымский" нарушает антимонопольное законодательство, так как название на этикетке товара может формировать ложное впечатление о производителе, составе и свойствах продукции - из-за того, что покупатели смотрят на привычное название минеральной воды, отметили в службе.
"Служба выдала компании предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Организации необходимо изменить этикетку продукции и предоставить в ведомство отчет об исполнении предупреждения в течение 10 дней со дня его получения", - добавили в ФАС.
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ЭкономикаСтавропольский крайФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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