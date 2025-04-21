ФАС выдала предупреждение производителю воды "Нарзан Тавриды"
ФАС выдала предупреждение производителю воды "Нарзан Тавриды" из-за этикетки
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение крымскому производителю минеральной воды "Нарзан Тавриды": компания выделяла на этикетке первое слово крупным шрифтом, что вызывало ложную ассоциацию с минеральной водой "Нарзан", говорится в сообщении ведомства.
"ФАС выдала предупреждение производителю минеральной воды "Нарзан Тавриды". При оформлении этикетки продукции компания выделяла в названии первое слово, что могло создавать ложную ассоциацию с широко известной минеральной водой "Нарзан". ООО "Нарзан Крымский" – правообладатель товарного знака "Нарзан Тавриды". Слово "Нарзан" на этикетках организация представила крупным шрифтом, а обозначение "Тавриды" – мелким плохо читаемым текстом", - говорится в сообщении ФАС.
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Там же сказано, что название "Нарзан" для своей продукции использует АО "Нарзан", а одноименная минеральная вода добывается в Ставропольском крае. Само обозначение зарегистрировано в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации. ФАС уточняет, что длительное нахождение на рынке этой продукции привело к широкой известности и узнаваемости среди потребителей.
ООО "Нарзан Крымский" нарушает антимонопольное законодательство, так как название на этикетке товара может формировать ложное впечатление о производителе, составе и свойствах продукции - из-за того, что покупатели смотрят на привычное название минеральной воды, отметили в службе.
"Служба выдала компании предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Организации необходимо изменить этикетку продукции и предоставить в ведомство отчет об исполнении предупреждения в течение 10 дней со дня его получения", - добавили в ФАС.
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