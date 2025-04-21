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Вильфанд высказался о запредельной жаре в Центральной России - РИА Новости, 21.04.2025
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12:51 21.04.2025 (обновлено: 13:01 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/vilfand-2012497061.html
Вильфанд высказался о запредельной жаре в Центральной России
Вильфанд высказался о запредельной жаре в Центральной России - РИА Новости, 21.04.2025
Вильфанд высказался о запредельной жаре в Центральной России
В Центральной России теплее, чем в самый жаркий период июля, это что-то запредельное, сообщил РИА Новости в понедельник научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:51:00+03:00
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общество
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Центральной России теплее, чем в самый жаркий период июля, это что-то запредельное, сообщил РИА Новости в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Сейчас мы с вами находимся уже который день в июльской погоде. В воскресенье среднесуточная температура в Москве была плюс 20,1 градуса. Средняя температура самого высокого периода - это обычно четвертая-пятая пятидневки июля - меньше 20 градусов: 19,8. То есть, это что-то запредельное", - сказал Вильфанд.По его словам, июльская погода в Центральной России будет ещё в понедельник, вторник и среду. В четверг температура начнёт понижаться до нормы начала июня, в пятницу уже будет майская погода, а в субботу температура опустится до нормы апреля.
https://ria.ru/20250418/pogoda-2011959230.html
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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд высказался о запредельной жаре в Центральной России

Вильфанд: в Центральной России сейчас теплее, чем в самый жаркий период июля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМолодые люди отдыхают на Лужнецкой набережной в Москве
Молодые люди отдыхают на Лужнецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Молодые люди отдыхают на Лужнецкой набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Центральной России теплее, чем в самый жаркий период июля, это что-то запредельное, сообщил РИА Новости в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Сейчас мы с вами находимся уже который день в июльской погоде. В воскресенье среднесуточная температура в Москве была плюс 20,1 градуса. Средняя температура самого высокого периода - это обычно четвертая-пятая пятидневки июля - меньше 20 градусов: 19,8. То есть, это что-то запредельное", - сказал Вильфанд.
По его словам, июльская погода в Центральной России будет ещё в понедельник, вторник и среду. В четверг температура начнёт понижаться до нормы начала июня, в пятницу уже будет майская погода, а в субботу температура опустится до нормы апреля.
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ОбществоРоссияМоскваРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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