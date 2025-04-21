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Бойцы приграничных к СВО территорий смогут получить статус ветерана - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 21.04.2025 (обновлено: 16:21 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/veteran-2012543976.html
Бойцы приграничных к СВО территорий смогут получить статус ветерана
Бойцы приграничных к СВО территорий смогут получить статус ветерана - РИА Новости, 21.04.2025
Бойцы приграничных к СВО территорий смогут получить статус ветерана
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:16:00+03:00
2025-04-21T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В соответствии с законом, новая норма позволит получить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава ОВД, войск Росгвардии, государственной противопожарной службы, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, прокурорам, сотрудникам СК РФ, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении указанных задач.Кроме того, устанавливается возможность получения статуса ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные по решению органов госвласти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС РФ (войска национальной гвардии Российской Федерации), выполняющих упомянутые задачи.
https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Бойцы приграничных к СВО территорий смогут получить статус ветерана

Путин подписал закон о статусе ветерана для бойцов приграничных к СВО территорий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Пасхальное перемирие закончено: Россия применила свое самое страшное оружие
Вчера, 11:28
В соответствии с законом, новая норма позволит получить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава ОВД, войск Росгвардии, государственной противопожарной службы, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, прокурорам, сотрудникам СК РФ, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении указанных задач.
Кроме того, устанавливается возможность получения статуса ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные по решению органов госвласти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС РФ (войска национальной гвардии Российской Федерации), выполняющих упомянутые задачи.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Госдума отклонила поправки о статусе ветерана для военкоров СВО
3 апреля, 19:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
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