https://ria.ru/20250421/veteran-2012543976.html

Бойцы приграничных к СВО территорий смогут получить статус ветерана

Бойцы приграничных к СВО территорий смогут получить статус ветерана - РИА Новости, 21.04.2025

Бойцы приграничных к СВО территорий смогут получить статус ветерана

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:16:00+03:00

2025-04-21T16:16:00+03:00

2025-04-21T16:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В соответствии с законом, новая норма позволит получить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава ОВД, войск Росгвардии, государственной противопожарной службы, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, прокурорам, сотрудникам СК РФ, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении указанных задач.Кроме того, устанавливается возможность получения статуса ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные по решению органов госвласти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС РФ (войска национальной гвардии Российской Федерации), выполняющих упомянутые задачи.

https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html

https://ria.ru/20250403/gosduma-2009193644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия