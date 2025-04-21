Султан Омана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Прилетевший в Россию султан Омана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСултан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прилетевший в Россию султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом, передавал ранее корреспондент РИА Новости. У трапа самолёта его встретил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Кроме того, на церемонии присутствовали замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх. Военный оркестр исполнил гимны обеих стран.
В пресс-службе Кремля в субботу сообщили, что президент России Владимир Путин 22 апреля проведет в Москве переговоры с султаном Омана, который посетит РФ с государственным визитом. В пресс-службе отметили, что будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.