https://ria.ru/20250421/venok-2012583393.html

Султан Омана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Султан Омана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 21.04.2025

Султан Омана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Прилетевший в Россию султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:17:00+03:00

2025-04-21T18:17:00+03:00

2025-04-21T18:21:00+03:00

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оман

москва

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прилетевший в Россию султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом, передавал ранее корреспондент РИА Новости. У трапа самолёта его встретил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Кроме того, на церемонии присутствовали замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх. Военный оркестр исполнил гимны обеих стран. В пресс-службе Кремля в субботу сообщили, что президент России Владимир Путин 22 апреля проведет в Москве переговоры с султаном Омана, который посетит РФ с государственным визитом. В пресс-службе отметили, что будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.

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россия

оман

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оман, москва, максим решетников, михаил богданов, владимир путин