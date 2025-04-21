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Султан Омана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 21.04.2025
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18:17 21.04.2025 (обновлено: 18:21 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/venok-2012583393.html
Султан Омана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Султан Омана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 21.04.2025
Султан Омана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Прилетевший в Россию султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2025
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прилетевший в Россию султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом, передавал ранее корреспондент РИА Новости. У трапа самолёта его встретил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Кроме того, на церемонии присутствовали замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх. Военный оркестр исполнил гимны обеих стран. В пресс-службе Кремля в субботу сообщили, что президент России Владимир Путин 22 апреля проведет в Москве переговоры с султаном Омана, который посетит РФ с государственным визитом. В пресс-службе отметили, что будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
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россия, оман, москва, максим решетников, михаил богданов, владимир путин
Россия, Оман, Москва, Максим Решетников, Михаил Богданов, Владимир Путин
Султан Омана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Прилетевший в Россию султан Омана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСултан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прилетевший в Россию султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом, передавал ранее корреспондент РИА Новости. У трапа самолёта его встретил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Кроме того, на церемонии присутствовали замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх. Военный оркестр исполнил гимны обеих стран.
В пресс-службе Кремля в субботу сообщили, что президент России Владимир Путин 22 апреля проведет в Москве переговоры с султаном Омана, который посетит РФ с государственным визитом. В пресс-службе отметили, что будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
Султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид в аэропорту Внуково-2 в Москве. 21 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Султан Омана прибыл с официальном визитом в Россию
Вчера, 15:33
 
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