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СМИ: Лондон увеличит производство боеприпасов, чтобы не зависеть от США - РИА Новости, 21.04.2025
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00:41 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/velikobritaniya-2012428296.html
СМИ: Лондон увеличит производство боеприпасов, чтобы не зависеть от США
СМИ: Лондон увеличит производство боеприпасов, чтобы не зависеть от США - РИА Новости, 21.04.2025
СМИ: Лондон увеличит производство боеприпасов, чтобы не зависеть от США
Великобритания в рамках усилий по ликвидации зависимости от США и Франции в области производства боеприпасов намерена значительно увеличить производство... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T00:41:00+03:00
2025-04-21T00:41:00+03:00
технологии
великобритания
украина
сша
дональд трамп
сергей лавров
нато
bae systems
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Великобритания в рамках усилий по ликвидации зависимости от США и Франции в области производства боеприпасов намерена значительно увеличить производство взрывчатого вещества гексогена, который используется в снарядах "натовского" калибра 155 миллиметров, пишет газета Times со ссылкой на оборонную компанию страны. Как пишет издание, ранее крупная оборонная компания Великобритании BAE Systems, единственный в стране производитель артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, импортировала RDX (гексоген) из США и Франции, однако на фоне политики американского президента Дональда Трампа британские и европейские оборонные компании отказываются от покупки американского оборудования. "На территории Великобритании будут установлены грузовые контейнеры для производства взрывчатых веществ RDX... К лету BAE за два года увеличит производство снарядов калибра 155 миллиметров ... в 16 раз", - говорится в материале издания. Представитель компании Стив Кардью в интервью газете заявил, что в каждом контейнере будет производиться до 100 тонн взрывчатых веществ в год. Компания также намерена продавать, как заявляется, первую в мире инновационную технологию другим странам. Отмечается, что BAE Systems намерена отказаться от американских компонентов или материалов в производстве боеприпасов, чтобы они не подпадали под действие положений о международной торговле оружием США (ITAR), что позволит компании использовать и продавать эти боеприпасы без каких-либо ограничений с американской стороны. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250419/britanija-2012217510.html
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технологии, великобритания, украина, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато, bae systems
Технологии, Великобритания, Украина, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, BAE Systems
СМИ: Лондон увеличит производство боеприпасов, чтобы не зависеть от США

Times: Лондон увеличит производство боеприпасов, чтобы не зависеть от США

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Великобритания в рамках усилий по ликвидации зависимости от США и Франции в области производства боеприпасов намерена значительно увеличить производство взрывчатого вещества гексогена, который используется в снарядах "натовского" калибра 155 миллиметров, пишет газета Times со ссылкой на оборонную компанию страны.
Как пишет издание, ранее крупная оборонная компания Великобритании BAE Systems, единственный в стране производитель артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, импортировала RDX (гексоген) из США и Франции, однако на фоне политики американского президента Дональда Трампа британские и европейские оборонные компании отказываются от покупки американского оборудования.
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"На территории Великобритании будут установлены грузовые контейнеры для производства взрывчатых веществ RDX... К лету BAE за два года увеличит производство снарядов калибра 155 миллиметров ... в 16 раз", - говорится в материале издания.
Представитель компании Стив Кардью в интервью газете заявил, что в каждом контейнере будет производиться до 100 тонн взрывчатых веществ в год. Компания также намерена продавать, как заявляется, первую в мире инновационную технологию другим странам.
Отмечается, что BAE Systems намерена отказаться от американских компонентов или материалов в производстве боеприпасов, чтобы они не подпадали под действие положений о международной торговле оружием США (ITAR), что позволит компании использовать и продавать эти боеприпасы без каких-либо ограничений с американской стороны.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ТехнологииВеликобританияУкраинаСШАДональд ТрампСергей ЛавровНАТОBAE Systems
 
 
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