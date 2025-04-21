https://ria.ru/20250421/vatikan-2012616510.html

Молитва об умершем папе римском проходит в Ватикане

Молитва об умершем папе римском проходит в Ватикане - РИА Новости, 21.04.2025

Молитва об умершем папе римском проходит в Ватикане

Молитва о новопреставленном папе Римском Франциске прошла в понедельник вечером на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T21:28:00+03:00

2025-04-21T21:28:00+03:00

2025-04-21T22:18:00+03:00

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

в мире

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ВАТИКАН, 21 апр - РИА Новости. Молитва о новопреставленном папе Римском Франциске прошла в понедельник вечером на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости.Богослужение возглавил архипресвитер базилики Святого Петра кардинал Мауро Гамбетти. Площадь перед собором заняли тысячи верующих, часть из них разместилась на установленных по случаю мероприятия стульях."Господи, обрати взор свой к молящимся тебе людям: мы благодарим тебя за дары, дарованные Церкви через апостольское служение папы Франциска, и ему, что свидетельствовал среди нас о твоей нежности к малым и бедным, о твоем милосердии к грешникам и твоего благоволения ко всем", - заявил Гамбетти.Ватиканский иерарх напомнил о призывах папы не забывать молиться за него, о чем он говорил после каждой проповеди."Этот призыв находит отклик в наших сердцах, и мы хотим помолиться за него этим вечером", - сказал Гамбетти, вознесший молитву Розария.Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии.В понедельник вечером Ватикан сообщил, что причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.

https://ria.ru/20250421/vatikan-2012615527.html

https://ria.ru/20250421/papa-2012606998.html

https://ria.ru/20250421/prorochestvo-2012554116.html

ватикан

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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире