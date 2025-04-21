Молитва об умершем папе римском проходит в Ватикане
Молитва о папе Франциске проходит на площади Святого Петра в Ватикане
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 21 апр - РИА Новости. Молитва о новопреставленном папе Римском Франциске прошла в понедельник вечером на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости.
Богослужение возглавил архипресвитер базилики Святого Петра кардинал Мауро Гамбетти. Площадь перед собором заняли тысячи верующих, часть из них разместилась на установленных по случаю мероприятия стульях.
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"Господи, обрати взор свой к молящимся тебе людям: мы благодарим тебя за дары, дарованные Церкви через апостольское служение папы Франциска, и ему, что свидетельствовал среди нас о твоей нежности к малым и бедным, о твоем милосердии к грешникам и твоего благоволения ко всем", - заявил Гамбетти.
Ватиканский иерарх напомнил о призывах папы не забывать молиться за него, о чем он говорил после каждой проповеди.
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"Этот призыв находит отклик в наших сердцах, и мы хотим помолиться за него этим вечером", - сказал Гамбетти, вознесший молитву Розария.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии.
В понедельник вечером Ватикан сообщил, что причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.