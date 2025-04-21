https://ria.ru/20250421/vatikan-2012615527.html

В Ватикане назвали причину смерти папы римского

В Ватикане назвали причину смерти папы римского - РИА Новости, 21.04.2025

В Ватикане назвали причину смерти папы римского

Причиной смерти папы римского Франциска стали инсульт мозга и его последствия, заявил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T21:06:00+03:00

2025-04-21T21:06:00+03:00

2025-04-21T22:06:00+03:00

ватикан

умер папа римский франциск

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

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Ватикан, 21 апр — РИА Новости. Причиной смерти папы римского Франциска стали инсульт мозга и его последствия, заявил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели."Я подтверждаю, что Его Святейшество Франциск (Хорхе Марио Бергольо) <…> скончался в 7:35 утра (8:35 мск) 21 апреля 2025 года в своих апартаментах в Доме святой Марфы в Ватикане от инсульта головного мозга и необратимого коллапса сердечно-сосудистой системы", — отметил он. Арканджели добавил, что состояние папы осложнялось предшествующим эпизодом острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественными бронхоэктазами (патологически расширенными просветами бронхов), повышенным артериальным давлением и диабетом II типа.Смерть понтифика констатировали с помощью электрокардиограммы.Папа римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.Выписали понтифика 23 марта, с тех пор он только дважды появлялся перед публикой, последний раз — накануне смерти, поздравляя верующих с Пасхой. Он также дал несколько аудиенций, в частности, в начале апреля принял британского короля Карла III, а в Страстную субботу — вице-президента США Джей Ди Вэнса.Аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.

https://ria.ru/20250421/pontifik-2012491869.html

https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857554262.html

https://ria.ru/20250421/vatikan-2012616510.html

ватикан

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