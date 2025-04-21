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В Ватикане назвали причину смерти папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
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21:06 21.04.2025 (обновлено: 22:06 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/vatikan-2012615527.html
В Ватикане назвали причину смерти папы римского
В Ватикане назвали причину смерти папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
В Ватикане назвали причину смерти папы римского
Причиной смерти папы римского Франциска стали инсульт мозга и его последствия, заявил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:06:00+03:00
2025-04-21T22:06:00+03:00
ватикан
умер папа римский франциск
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
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Ватикан, 21 апр — РИА Новости. Причиной смерти папы римского Франциска стали инсульт мозга и его последствия, заявил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели.&quot;Я подтверждаю, что Его Святейшество Франциск (Хорхе Марио Бергольо) &lt;…&gt; скончался в 7:35 утра (8:35 мск) 21 апреля 2025 года в своих апартаментах в Доме святой Марфы в Ватикане от инсульта головного мозга и необратимого коллапса сердечно-сосудистой системы&quot;, — отметил он. Арканджели добавил, что состояние папы осложнялось предшествующим эпизодом острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественными бронхоэктазами (патологически расширенными просветами бронхов), повышенным артериальным давлением и диабетом II типа.Смерть понтифика констатировали с помощью электрокардиограммы.Папа римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.Выписали понтифика 23 марта, с тех пор он только дважды появлялся перед публикой, последний раз — накануне смерти, поздравляя верующих с Пасхой. Он также дал несколько аудиенций, в частности, в начале апреля принял британского короля Карла III, а в Страстную субботу — вице-президента США Джей Ди Вэнса.Аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.
https://ria.ru/20250421/pontifik-2012491869.html
https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857554262.html
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ватикан, умер папа римский франциск, франциск (хорхе марио бергольо), в мире
Ватикан, Умер папа римский Франциск, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире
В Ватикане назвали причину смерти папы римского

Папа Франциск скончался от инсульта и его последствий

© AP Photo / Aaron FavilaФотография скончавшегося папы римского Франциска в соборе
Фотография скончавшегося папы римского Франциска в соборе - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Aaron Favila
Фотография скончавшегося папы римского Франциска в соборе. Архивное фото
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Ватикан, 21 апр — РИА Новости. Причиной смерти папы римского Франциска стали инсульт мозга и его последствия, заявил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели.
«

"Я подтверждаю, что Его Святейшество Франциск (Хорхе Марио Бергольо) <…> скончался в 7:35 утра (8:35 мск) 21 апреля 2025 года в своих апартаментах в Доме святой Марфы в Ватикане от инсульта головного мозга и необратимого коллапса сердечно-сосудистой системы", — отметил он.

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Арканджели добавил, что состояние папы осложнялось предшествующим эпизодом острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественными бронхоэктазами (патологически расширенными просветами бронхов), повышенным артериальным давлением и диабетом II типа.
Смерть понтифика констатировали с помощью электрокардиограммы.
Папа римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.
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Выписали понтифика 23 марта, с тех пор он только дважды появлялся перед публикой, последний раз — накануне смерти, поздравляя верующих с Пасхой. Он также дал несколько аудиенций, в частности, в начале апреля принял британского короля Карла III, а в Страстную субботу — вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.
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ВатиканУмер папа римский ФранцискФранциск (Хорхе Марио Бергольо)В мире
 
 
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