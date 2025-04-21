https://ria.ru/20250421/vatikan-2012562602.html

Ватикан проведет молебен за папу римского Франциска

Ватикан проведет молебен за папу римского Франциска - РИА Новости, 21.04.2025

Ватикан проведет молебен за папу римского Франциска

Ватикан в понедельник вечером проведет молебен за папу Римского Франциска на площади Святого Петра, заявил журналистам представитель Службы печати Святого... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:08:00+03:00

2025-04-21T17:08:00+03:00

2025-04-21T18:37:00+03:00

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

в мире

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ВАТИКАН, 21 апр – РИА Новости. Ватикан в понедельник вечером проведет молебен за папу Римского Франциска на площади Святого Петра, заявил журналистам представитель Службы печати Святого Престола. "Розарий в 19.30 проведет (архипресвитер базилики Святого Петра) кардинал Мауро Гамбетти. Трансляцию будут вести ватиканские медиа", - сказал представитель. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых. Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт.

https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012539879.html

ватикан

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Колокол собора Святого Петра возвещает о кончине папы Франциска О кончине папы Франциска возвещает колокол собора Святого Петра. Как передает корреспондент РИА Новости, доступ на главную площадь Ватикана сейчас перекрыт, рядом собираются паломники и туристы. 2025-04-21T17:08 true PT0M30S

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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире