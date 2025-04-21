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Ватикан проведет молебен за папу римского Франциска - РИА Новости, 21.04.2025
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17:08 21.04.2025 (обновлено: 18:37 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/vatikan-2012562602.html
Ватикан проведет молебен за папу римского Франциска
Ватикан проведет молебен за папу римского Франциска - РИА Новости, 21.04.2025
Ватикан проведет молебен за папу римского Франциска
Ватикан в понедельник вечером проведет молебен за папу Римского Франциска на площади Святого Петра, заявил журналистам представитель Службы печати Святого... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:08:00+03:00
2025-04-21T18:37:00+03:00
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
в мире
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ВАТИКАН, 21 апр – РИА Новости. Ватикан в понедельник вечером проведет молебен за папу Римского Франциска на площади Святого Петра, заявил журналистам представитель Службы печати Святого Престола. "Розарий в 19.30 проведет (архипресвитер базилики Святого Петра) кардинал Мауро Гамбетти. Трансляцию будут вести ватиканские медиа", - сказал представитель. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых. Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012539879.html
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РИА Новости
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Колокол собора Святого Петра возвещает о кончине папы Франциска
О кончине папы Франциска возвещает колокол собора Святого Петра. Как передает корреспондент РИА Новости, доступ на главную площадь Ватикана сейчас перекрыт, рядом собираются паломники и туристы.
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире
Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск, В мире
Ватикан проведет молебен за папу римского Франциска

Ватикан проведет молебен за папу римского Франциска на площади Святого Петра

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ВАТИКАН, 21 апр – РИА Новости. Ватикан в понедельник вечером проведет молебен за папу Римского Франциска на площади Святого Петра, заявил журналистам представитель Службы печати Святого Престола.
«
"Розарий в 19.30 проведет (архипресвитер базилики Святого Петра) кардинал Мауро Гамбетти. Трансляцию будут вести ватиканские медиа", - сказал представитель.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых.
Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт.
Фотография скончавшегося папы Римского Франциска в соборе. 21 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Вчера, 15:58
 
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