https://ria.ru/20250421/vasilev-2012580745.html

Экс-депутат Курской облдумы Васильев частично признал вину в растрате

Экс-депутат Курской облдумы Васильев частично признал вину в растрате - РИА Новости, 21.04.2025

Экс-депутат Курской облдумы Васильев частично признал вину в растрате

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал вину в растрате средств при строительстве фортификаций на границе и заявил о готовности... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:59:00+03:00

2025-04-21T16:59:00+03:00

2025-04-21T18:00:00+03:00

происшествия

москва

курская областная дума

задержание экс-губернатора курской области смирнова

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал вину в растрате средств при строительстве фортификаций на границе и заявил о готовности сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "Я частично признал вину и готов сотрудничать со следствием, формулировки обвинения меня не совсем устроили, поэтому только частично", - заявил он суду. Как заявил в ходе заседания следователь, Васильева обвиняют в растрате в особо крупном размере средств АО "Корпорация развития Курской области" при строительстве фортификаций на границе. В понедельник суд рассматривает ходатайство следствия об аресте Васильева.

https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995846543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, курская областная дума, задержание экс-губернатора курской области смирнова