https://ria.ru/20250421/vasilev-2012580745.html
Экс-депутат Курской облдумы Васильев частично признал вину в растрате
Экс-депутат Курской облдумы Васильев частично признал вину в растрате - РИА Новости, 21.04.2025
Экс-депутат Курской облдумы Васильев частично признал вину в растрате
Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал вину в растрате средств при строительстве фортификаций на границе и заявил о готовности... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:59:00+03:00
2025-04-21T16:59:00+03:00
2025-04-21T18:00:00+03:00
происшествия
москва
курская областная дума
задержание экс-губернатора курской области смирнова
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал вину в растрате средств при строительстве фортификаций на границе и заявил о готовности сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "Я частично признал вину и готов сотрудничать со следствием, формулировки обвинения меня не совсем устроили, поэтому только частично", - заявил он суду. Как заявил в ходе заседания следователь, Васильева обвиняют в растрате в особо крупном размере средств АО "Корпорация развития Курской области" при строительстве фортификаций на границе. В понедельник суд рассматривает ходатайство следствия об аресте Васильева.
https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995846543.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, курская областная дума, задержание экс-губернатора курской области смирнова
Происшествия, Москва, Курская областная Дума, Задержание экс-губернатора Курской области Смирнова
Экс-депутат Курской облдумы Васильев частично признал вину в растрате
Бывший депутат Васильев частично признал вину и готов сотрудничать со следствием