https://ria.ru/20250421/vasilev-2012578649.html

Курский экс-депутат Васильев заявил, что "никого не сдавал"

Курский экс-депутат Васильев заявил, что "никого не сдавал" - РИА Новости, 21.04.2025

Курский экс-депутат Васильев заявил, что "никого не сдавал"

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев заявил, что не заключал сделку со следствием и не давал показаний, которые не касаются его самого,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:53:00+03:00

2025-04-21T17:53:00+03:00

2025-04-21T17:53:00+03:00

происшествия

москва

курская областная дума

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев заявил, что не заключал сделку со следствием и не давал показаний, которые не касаются его самого, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. Об этом Васильев заявил журналистам, ожидая решения суда по ходатайству об аресте. "СМИ писали, что я якобы заключил сделку – это не так, сделка со следствием не заключена пока, а то, что я всех сдал – это неправда. Я давал показания, которые касаются только меня", - рассказал он.

https://ria.ru/20250421/fortifikatsii-2012554005.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, курская областная дума