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Курский экс-депутат Васильев заявил, что "никого не сдавал" - РИА Новости, 21.04.2025
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17:53 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/vasilev-2012578649.html
Курский экс-депутат Васильев заявил, что "никого не сдавал"
Курский экс-депутат Васильев заявил, что "никого не сдавал" - РИА Новости, 21.04.2025
Курский экс-депутат Васильев заявил, что "никого не сдавал"
Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев заявил, что не заключал сделку со следствием и не давал показаний, которые не касаются его самого,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:53:00+03:00
2025-04-21T17:53:00+03:00
происшествия
москва
курская областная дума
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев заявил, что не заключал сделку со следствием и не давал показаний, которые не касаются его самого, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. Об этом Васильев заявил журналистам, ожидая решения суда по ходатайству об аресте. "СМИ писали, что я якобы заключил сделку – это не так, сделка со следствием не заключена пока, а то, что я всех сдал – это неправда. Я давал показания, которые касаются только меня", - рассказал он.
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происшествия, москва, курская областная дума
Происшествия, Москва, Курская областная Дума
Курский экс-депутат Васильев заявил, что "никого не сдавал"

Экс-депутат Курской ОВА Васильев заявил, что не заключал сделку со следствием

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЭкс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев заявил, что не заключал сделку со следствием и не давал показаний, которые не касаются его самого, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
Об этом Васильев заявил журналистам, ожидая решения суда по ходатайству об аресте.
«
"СМИ писали, что я якобы заключил сделку – это не так, сделка со следствием не заключена пока, а то, что я всех сдал – это неправда. Я давал показания, которые касаются только меня", - рассказал он.
Депутат Курской областной Думы Максим Васильев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Экс-депутата Васильева обвинили в растрате
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