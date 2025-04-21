https://ria.ru/20250421/vasilev-2012572574.html

Суд арестовал курского экс-депутата Васильева

Суд арестовал курского экс-депутата Васильева - РИА Новости, 21.04.2025

Суд арестовал курского экс-депутата Васильева

Мещанский суд Москвы арестовал до 19 июня бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, обвиняемого в растрате средств при строительстве... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:36:00+03:00

2025-04-21T17:36:00+03:00

2025-04-21T18:48:00+03:00

происшествия

россия

курская область

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал до 19 июня бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, обвиняемого в растрате средств при строительстве фортификаций на границе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Васильеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 июня", — говорится в решении.Как заявил в ходе заседания следователь, Васильева обвиняют в растрате в особо крупном размере средств АО "Корпорация развития Курской области" при строительстве фортификаций на границе.Сам Васильев отметил, что готов сотрудничать со следствием, и частично признал вину, но пояснил, что не согласен с формулировкой обвинения. Также он опроверг сообщения СМИ о заключении сделки со следствием, подчеркнув, что не давал показаний, которые не касаются его самого.Васильев добавил, что по собственной инициативе снял с себя полномочия депутата, чтобы у правоохранителей не было трудностей и дополнительных препятствий при работе по этому делу.Защита просила избрать ему более мягкую меру пресечения, так как тот женат, воспитывает четырех детей, руководит общественной организацией, занимается благотворительностью, имеет награды как раз за защиту Курской области.Хищения на строительстве фортификацийВ конце января Генпрокуратура потребовала взыскать с бывшего гендиректора "Корпорации развития Курской области" Владимира Лукина и его соучастников более 3,2 миллиарда рублей, которые те присвоили на контрактах по возведению оборонных сооружений.По данным надзорного ведомства, с 2022 по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — корпорация развития во главе с Лукиным.Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.Всего курская корпорация развития выступает ответчиком как минимум по 13 гражданским делам.Кроме того, против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве на контрактах по изготовлению "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые применяются при сооружении фортификаций.

https://ria.ru/20250417/vsu-2011891341.html

https://ria.ru/20250421/bashkirija-2012472671.html

https://ria.ru/20250211/mytischi-1998570377.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, курская область