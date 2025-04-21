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Белгородским школьникам покажут муляжи украинских мин - РИА Новости, 21.04.2025
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15:31 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/uroki-2012535600.html
Белгородским школьникам покажут муляжи украинских мин
Белгородским школьникам покажут муляжи украинских мин - РИА Новости, 21.04.2025
Белгородским школьникам покажут муляжи украинских мин
Уроки безопасности в том числе с участием спасателей и саперов будут ежедневно проходить в белгородских школах: на занятиях детям покажут муляжи взрывных... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:31:00+03:00
2025-04-21T15:31:00+03:00
общество
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Уроки безопасности в том числе с участием спасателей и саперов будут ежедневно проходить в белгородских школах: на занятиях детям покажут муляжи взрывных устройств, подобных тем, что используют ВСУ против мирного населения, сообщил замгубернатора Белгородской области, министр образования Андрей Милехин. Во время оперативного совещания правительства Милехин напомнил о трагических происшествиях: в среду в Шебекинском округе погиб 10-летний мальчик, поднявший с земли мину "Колокольчик", а в воскресенье в Белгородском районе тяжелые ранения получил 12-летний ребенок, взявший в руки такую же мину. "В рамках ежедневных занятий по безопасности будет введен дополнительный блок по взрывоопасным предметам, который будет, как вы сказали, повторяться ежедневно до конца учебного года... До окончания учебного года будем проводить также практические уроки с саперами, с участием сотрудников МЧС, силовых ведомств, представителей территориальной обороны, "БАРС-Белгорода" с демонстрацией изготовленных 3D-муляжей и взрывных устройств, основные из которых "Лепесток" и "Колокольчик", - сказал министр. ⠀Кроме того, как отметил Милехин, до 24 апреля во всех муниципалитетах пройдут тематические родительские собрания, на которых будут раздаваться информационные материалы и плакаты. В родительские чаты также будут направлены видеоролики и алгоритмы действий в случае обнаружения подозрительных предметов. Особое внимание уделят детям, находящимся на дистанционном обучении и за пределами области. Руководству образовательных организаций и главам муниципалитетов поручено продумать возможность проведения очных занятий, в том числе на базе школ, удаленных от границы, и учреждений допобразования. Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул важность реалистичности материалов, критикуя представленные на слайдах замаскированные под портфель, телефон или игрушки взрывные устройства. Он также добавил, что формальный подход к обучению недопустим, так как это может привести к трагическим последствиям. "Лежит кусок бумаги, и нет ощущения странности, его хочется просто отодвинуть ногой или рукой; там нет портфелей и игрушек, только этот кусок бумаги, в котором лежит какая-то железка, никакого ощущения, что это мина нет. Мы не снимаем и не показываем, что есть просто замаскированные под кусок травы мины. Все же эти фотографии у нас есть, нужна максимальная реалистичность и придумывать не нужно ничего", - отметил Гладков.
https://ria.ru/20250410/pobeda-2010456956.html
https://ria.ru/20250421/rebenok-2012483675.html
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общество, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгородским школьникам покажут муляжи украинских мин

Белгородским школьникам покажут муляжи украинских мин на уроках безопасности

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМина
Мина - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
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БЕЛГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Уроки безопасности в том числе с участием спасателей и саперов будут ежедневно проходить в белгородских школах: на занятиях детям покажут муляжи взрывных устройств, подобных тем, что используют ВСУ против мирного населения, сообщил замгубернатора Белгородской области, министр образования Андрей Милехин.
Во время оперативного совещания правительства Милехин напомнил о трагических происшествиях: в среду в Шебекинском округе погиб 10-летний мальчик, поднявший с земли мину "Колокольчик", а в воскресенье в Белгородском районе тяжелые ранения получил 12-летний ребенок, взявший в руки такую же мину.
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"В рамках ежедневных занятий по безопасности будет введен дополнительный блок по взрывоопасным предметам, который будет, как вы сказали, повторяться ежедневно до конца учебного года... До окончания учебного года будем проводить также практические уроки с саперами, с участием сотрудников МЧС, силовых ведомств, представителей территориальной обороны, "БАРС-Белгорода" с демонстрацией изготовленных 3D-муляжей и взрывных устройств, основные из которых "Лепесток" и "Колокольчик", - сказал министр.
⠀Кроме того, как отметил Милехин, до 24 апреля во всех муниципалитетах пройдут тематические родительские собрания, на которых будут раздаваться информационные материалы и плакаты. В родительские чаты также будут направлены видеоролики и алгоритмы действий в случае обнаружения подозрительных предметов. Особое внимание уделят детям, находящимся на дистанционном обучении и за пределами области. Руководству образовательных организаций и главам муниципалитетов поручено продумать возможность проведения очных занятий, в том числе на базе школ, удаленных от границы, и учреждений допобразования.
Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул важность реалистичности материалов, критикуя представленные на слайдах замаскированные под портфель, телефон или игрушки взрывные устройства. Он также добавил, что формальный подход к обучению недопустим, так как это может привести к трагическим последствиям.
"Лежит кусок бумаги, и нет ощущения странности, его хочется просто отодвинуть ногой или рукой; там нет портфелей и игрушек, только этот кусок бумаги, в котором лежит какая-то железка, никакого ощущения, что это мина нет. Мы не снимаем и не показываем, что есть просто замаскированные под кусок травы мины. Все же эти фотографии у нас есть, нужна максимальная реалистичность и придумывать не нужно ничего", - отметил Гладков.
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ОбществоБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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