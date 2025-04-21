На Украине неожиданно высказались о территориальных уступках
Бондаренко: уступка России территорий может привести к расколу на Украине
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Уступка подконтрольных России территорий со стороны Киева может породить противостояния среди украинцев, заявил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире канала Politeka.
По словам эксперта, вопрос, касающийся границ, будет самым сложным для Украины в рамках урегулирования конфликта.
"Если следующий президент подпишет определенный мирный договор, которым он признает новую границу, то, соответственно, я думаю, это может привести к очень серьезному внутреннему противостоянию внутри Украины, вплоть до определенного бунта и противостояния между как регионами, так и политическими партиями", — сказал он.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
В марте спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает".
В феврале бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что того, кто подпишет договор с отказом от территорий, могут убить физически или политически.
Глава киевского режима, в свою очередь, в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не может потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".