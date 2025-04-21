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США все еще оценивают возможность заключения сделки по Украине, пишет WP - РИА Новости, 21.04.2025
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20:03 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/ukraina-2012606277.html
США все еще оценивают возможность заключения сделки по Украине, пишет WP
США все еще оценивают возможность заключения сделки по Украине, пишет WP - РИА Новости, 21.04.2025
США все еще оценивают возможность заключения сделки по Украине, пишет WP
США все еще оценивают возможность достижения сделки по мирному урегулированию конфликта на Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник в Киеве. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:03:00+03:00
2025-04-21T20:03:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США все еще оценивают возможность достижения сделки по мирному урегулированию конфликта на Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник в Киеве. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе. "Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Вашингтон все еще "пытается определить, осуществимо ли достижение какой-либо сделки", - утверждается в статье. При этом, как отмечает газета, в случае урегулирования Киеву "будет особенно трудно проглотить" территориальные уступки в пользу России, ранее, предположительно, предложенные американской стороной. Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
https://ria.ru/20250421/ssha-2012446247.html
https://ria.ru/20250420/tramp-2012424605.html
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в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, нато
В мире, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, НАТО
США все еще оценивают возможность заключения сделки по Украине, пишет WP

WP: США все еще оценивают возможность соглашения по урегулированию на Украине

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США все еще оценивают возможность достижения сделки по мирному урегулированию конфликта на Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник в Киеве.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе.
Активисты с флагами Украины и США - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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"Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Вашингтон все еще "пытается определить, осуществимо ли достижение какой-либо сделки", - утверждается в статье.
При этом, как отмечает газета, в случае урегулирования Киеву "будет особенно трудно проглотить" территориальные уступки в пользу России, ранее, предположительно, предложенные американской стороной.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины на следующей неделе
20 апреля, 23:22
 
В миреСШАКиевУкраинаДональд ТрампНАТО
 
 
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