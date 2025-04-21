"Прямо у избирательных участков". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский
Разумков: Зеленский может вынудить украинцев голосовать за него на выборах
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский может вынудить украинцев под угрозой мобилизации голосовать за него в случае проведения выборов президента во время конфликта, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. Его слова приводит Страна.ua.
"Я понимаю, как это произойдет. ТЦК поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков", — сказал он.
В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону сообщил, что украинская сторона согласилась на проведение выборов.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.