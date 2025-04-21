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"Прямо у избирательных участков". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 21.04.2025
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19:41 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/ukraina-2012601488.html
"Прямо у избирательных участков". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский
"Прямо у избирательных участков". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 21.04.2025
"Прямо у избирательных участков". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский
Владимир Зеленский может вынудить украинцев под угрозой мобилизации голосовать за него в случае проведения выборов президента во время конфликта, заявил депутат РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:41:00+03:00
2025-04-21T19:41:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский может вынудить украинцев под угрозой мобилизации голосовать за него в случае проведения выборов президента во время конфликта, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. Его слова приводит Страна.ua."Я понимаю, как это произойдет. ТЦК поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков", — сказал он.В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону сообщил, что украинская сторона согласилась на проведение выборов.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
https://ria.ru/20250412/zelenskij-2010937526.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий разумков
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
"Прямо у избирательных участков". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский

Разумков: Зеленский может вынудить украинцев голосовать за него на выборах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский может вынудить украинцев под угрозой мобилизации голосовать за него в случае проведения выборов президента во время конфликта, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. Его слова приводит Страна.ua.
"Я понимаю, как это произойдет. ТЦК поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков", — сказал он.
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12 апреля, 21:39
В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону сообщил, что украинская сторона согласилась на проведение выборов.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
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