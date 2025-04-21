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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.04.2025
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15:53 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/ukraina-2012538881.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.04.2025
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:53:00+03:00
2025-04-21T15:53:00+03:00
в мире
россия
одесская область
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях территорий Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога во всех регионах была объявлена практически одновременно – около 15.30. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, одесская область, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Одесская область, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях территорий Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога во всех регионах была объявлена практически одновременно – около 15.30.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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