https://ria.ru/20250421/ukraina-2012538881.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.04.2025
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:53:00+03:00
2025-04-21T15:53:00+03:00
2025-04-21T15:53:00+03:00
в мире
россия
одесская область
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_6afebae4cd7428ca8870c5899c488232.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях территорий Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога во всех регионах была объявлена практически одновременно – около 15.30. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250421/es-2012532315.html
россия
одесская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_fa2986d14cd24496f4f5467f34bc6ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, одесская область, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Одесская область, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу