https://ria.ru/20250421/ukraina-2012507919.html

"Итог озадачил": в Британии признали провал наглого плана против России

"Итог озадачил": в Британии признали провал наглого плана против России - РИА Новости, 21.04.2025

"Итог озадачил": в Британии признали провал наглого плана против России

Ситуация в Черном море после требования Украины к России не заходить в его западную часть привела Киев в замешательство, пишет журнал Economist. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:28:00+03:00

2025-04-21T13:28:00+03:00

2025-04-21T13:28:00+03:00

владимир путин

россия

черное море

украина

дональд трамп

вооруженные силы украины

россельхозбанк

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894576495_239:447:3086:2048_1920x0_80_0_0_5477842f5430c47c0bf06c0a1a1db286.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Ситуация в Черном море после требования Украины к России не заходить в его западную часть привела Киев в замешательство, пишет журнал Economist."Результат (этого плана. — Прим. Ред.) несколько озадачил украинских чиновников" — сказано в сообщении.Как утверждает издание, с момента, когда Россия и США в конце марта провели переговоры о прекращении огня в Черном море, ни один украинский портовый объект не был атакован. Однако удары по инфраструктуре ВСУ в городах, где они расположены, продолжились, говорится в материале.По мнению автора, добиться полного прекращения огня в этом регионе Украине так и не удалось.На сайте Кремля 25 марта опубликовали заявление после встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. Согласно договоренностям президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, стороны условились обеспечить безопасность судоходства в Черном море, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. При этом, соглашение вступит в силу только после ряда условий, одним из которых будет снятие санкций с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html

https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html

россия

черное море

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, черное море, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, россельхозбанк, в мире