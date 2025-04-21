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"Итог озадачил": в Британии признали провал наглого плана против России
"Итог озадачил": в Британии признали провал наглого плана против России - РИА Новости, 21.04.2025
"Итог озадачил": в Британии признали провал наглого плана против России
Ситуация в Черном море после требования Украины к России не заходить в его западную часть привела Киев в замешательство, пишет журнал Economist. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:28:00+03:00
2025-04-21T13:28:00+03:00
2025-04-21T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Ситуация в Черном море после требования Украины к России не заходить в его западную часть привела Киев в замешательство, пишет журнал Economist."Результат (этого плана. — Прим. Ред.) несколько озадачил украинских чиновников" — сказано в сообщении.Как утверждает издание, с момента, когда Россия и США в конце марта провели переговоры о прекращении огня в Черном море, ни один украинский портовый объект не был атакован. Однако удары по инфраструктуре ВСУ в городах, где они расположены, продолжились, говорится в материале.По мнению автора, добиться полного прекращения огня в этом регионе Украине так и не удалось.На сайте Кремля 25 марта опубликовали заявление после встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. Согласно договоренностям президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, стороны условились обеспечить безопасность судоходства в Черном море, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. При этом, соглашение вступит в силу только после ряда условий, одним из которых будет снятие санкций с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html
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владимир путин, россия, черное море, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, россельхозбанк, в мире
Владимир Путин, Россия, Черное море, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Россельхозбанк, В мире
"Итог озадачил": в Британии признали провал наглого плана против России
Economist: Киев пришел в замешательство из-за итогов переговоров о Черном море