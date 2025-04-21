На Украине призвали мобилизовать молодежь в возрасте 18-25 лет
Замдиректора Института НАН Украины Гладун призвал мобилизовать молодежь
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Угледаре
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Мобилизовать молодежь в возрасте 18-25 лет на Украине надо, несмотря на демографический кризис, заявил замдиректора института демографии и проблем качества жизни украинской Национальной академии наук Александр Гладун.
"Снижение мобилизационного возраста – это дело военных. Они должны считать свои потребности в возрастных категориях, и если есть необходимость в 18-25 летних, тогда надо мобилизовать. Иначе не будет страны, и тогда о какой демографии можно говорить?" - сказал Гладун в интервью агентству РБК-Украина.
При этом он признал, что в случае мобилизации и гибели многих 18-25 летних в последующих поколениях "воспроизведется еще меньше".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.
Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что предложенный Зеленским контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.