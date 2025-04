https://ria.ru/20250421/ukraina-2012070922.html

"Это шанс для нас". Украинцы согласились с разделом страны

"Это шанс для нас". Украинцы согласились с разделом страны

"Это шанс для нас". Украинцы согласились с разделом страны

Пятая часть населения не верит в независимое будущее Украины. При этом эксперты, выступая в национальных медиа, публично поддерживают идею раздела страны на...

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Пятая часть населения не верит в независимое будущее Украины. При этом эксперты, выступая в национальных медиа, публично поддерживают идею раздела страны на несколько частей. Почему так изменились общественные настроения, разбиралось РИА Новости.Неутешительный прогнозПо данным опроса, опубликованного недавно Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины и Ассоциацией политических психологов Украины, 80% жителей согласны с тем, что страна должна оставаться независимой. При этом с 2023 года количество сторонников такого подхода сократилось более чем на пять процентов. Кроме того, в южных областях такую позицию поддержали только 51,8% граждан, еще 30,2% затруднились с ответом.Вместе с тем только 74% опрошенных согласны с тем, что "украинские патриоты" и "возрождение национального самосознания" могут привести республику к процветанию. В западных областях — 85,5% респондентов, в восточных и южных — чуть больше 60%.Составители доклада подчеркнули, что проводили опросы при помощи очных интервью с 15 по 25 марта. Всего в исследовании приняли участие 1213 человек в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность полученных результатов — 3,2%.Кроме того, в феврале провластный Киевский международный институт социологии (КМИС) сообщил: около половины (46%) украинцев уверены в неправильном направлении развития страны. Еще 16% респондентов затруднились с ответом. При этом в центральных и западных областях пессимистов даже больше, чем в южных и восточных: по 48% против 41% и 46% соответственно.Комментируя результаты исследования, исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил рост негативных настроений в обществе. По его словам, у людей возникает все больше вопросов относительно будущего страны. "Украина уже почти три года живет в условиях конфликта, а вызовы начала 2025 года — война с Россией, сотрудничество с международными партнерами, внутренние вопросы — кажется, только обостряются", — подчеркнул он.Как в ГерманииТем временем западные СМИ сообщают, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с Россией раздел Украины. Спецпосланник Стивен Уиткофф предположил, что Киев "может меньше заботиться о некоторых регионах, если они —русскоязычные", передает газета The Wall Street Journal. Кроме того, он допустил частичное решение вопроса принадлежности Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам Уиткоффа, Россия в рамках урегулирования сможет сохранить за собой "некоторые регионы, но не все".Как рассказали информагентству Reuters "два официальных лица США и пять человек, знакомых с ситуацией", спецпосланник убеждал Трампа, что самый быстрый способ добиться перемирия — предоставить России контроль над теми регионами, на которые она претендует. Как бы там ни было, Уиткофф публично заявил, что судьба земель будет отражена в мирном соглашении.Другой спецпосланник президента Соединенных Штатов Кит Келлог в интервью газете The Times рассказал, что Украину можно поделить по примеру Германии после Второй мировой войны, но Вашингтон в этом процессе участвовать не будет. По словам Келлога, войска Франции и Великобритании могут установить контроль над западными областями республики, сформировав "силы обеспечения безопасности". Россия останется на нынешних позициях, а посередине расположатся ВСУ и демилитаризованная зона.Впрочем, Келлог утверждает, что The Times исказила его слова. "Я говорил о силах по обеспечению устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. При обсуждении вопроса о разделении я имел в виду районы или зоны ответственности сил союзников. Я не имел в виду раздел Украины", — уточнил спецпосланник Трампа.Разброд и шатанияВ украинском экспертном сообществе достаточно тех, кто считает раздел страны приемлемым решением. В частности, глава Украинского института политики Руслан Бортник даже благодарен команде Трампа за такую идею."Республиканцы — это счастливый билет для Украины. Они пытаются за ручку вывести нашу маленькую, уставшую, истощенную, избитую страну из пещеры, где ее собираются съесть. Трамп предлагает нам выход, который позволит сохранить государственность, большую часть территорий и населения. За этот шанс надо держаться, потому что, если Трамп разочаруется и отмахнется от нас <...>. Мы, конечно, можем попытаться купить у американцев системы Patriot, но очередь на них уже достигает 2029-го. Соответственно, Украина сможет получить их только в следующем десятилетии", — сообщил эксперт в интервью одному из украинских медиа.При этом конкретно идею Келлога о разделе республики на сферы влияния Бортник посчитал попыткой представителя США понравиться украинцам и европейцам. По его мнению, она напрямую перекликается с проектом так называемой миротворческой миссии "коалиции желающих".В свою очередь, политолог Александр Дудчак считает, что на самом деле в независимое будущее Украины верит куда меньше людей. "Во-первых, мы знаем, что с 2022-го несколько миллионов уже покинули страну, то есть ответили на вопрос социологов ногами. Во-вторых, кто захочет в нынешних условиях прямо и честно отвечать на такой вопрос? Очевидно, многие солгали, чтобы не вызывать гнев властей", — пояснил эксперт РИА Новости.Как отмечает Дудчак, большинство украинцев понимают, что их страна уже не самостоятельное и суверенное государство. Спорят сейчас лишь об одном: кто и какой кусок республики должен контролировать.

2025

Новости

