https://ria.ru/20250421/udaltsov-2012591605.html

Лидер "Левого фронта" Удальцов* развелся с женой

Лидер "Левого фронта" Удальцов* развелся с женой - РИА Новости, 21.04.2025

Лидер "Левого фронта" Удальцов* развелся с женой

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов*, обвиняемый в оправдании терроризма, развелся с женой сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:53:00+03:00

2025-04-21T18:53:00+03:00

2025-04-21T18:53:00+03:00

происшествия

москва

россия

дмитрий аграновский

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов*, обвиняемый в оправдании терроризма, развелся с женой сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский. "Да, действительно, они развелись", - сказал адвокат. Он добавил, что в понедельник Второй западный окружной военный суд отклонил ходатайство защиты о возвращении дела прокурору. "Сегодня же обвинение практически завершило представлять доказательства, так что процесс может скоро закончится", - отметил защитник. Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает. Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. Арестовали его 12 января 2024 года. Вскоре Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250421/udaltsov-2012509707.html

https://ria.ru/20250421/valeriya-2012549809.html

https://ria.ru/20250316/meladze-2005010489.html

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происшествия, москва, россия, дмитрий аграновский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)