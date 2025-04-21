Лидер "Левого фронта" Удальцов* развелся с женой
Удальцов, обвиняемый в оправдании терроризма, развелся с женой
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛидер "Левого фронта" Сергей Удальцов* в Басманном суде Москвы
Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов* в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов*, обвиняемый в оправдании терроризма, развелся с женой сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.
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"Да, действительно, они развелись", - сказал адвокат.
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Он добавил, что в понедельник Второй западный окружной военный суд отклонил ходатайство защиты о возвращении дела прокурору. "Сегодня же обвинение практически завершило представлять доказательства, так что процесс может скоро закончится", - отметил защитник.
Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.
Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает.
Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России.
Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. Арестовали его 12 января 2024 года. Вскоре Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.