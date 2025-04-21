https://ria.ru/20250421/udaltsov-2012509707.html

Суд приступил к рассмотрению дела Удальцова* об оправдании терроризма

Суд приступил к рассмотрению дела Удальцова* об оправдании терроризма - РИА Новости, 21.04.2025

Суд приступил к рассмотрению дела Удальцова* об оправдании терроризма

Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу дела в отношении лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* (внесен Росфинмониторингом в РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:36:00+03:00

2025-04-21T13:36:00+03:00

2025-04-21T13:36:00+03:00

происшествия

москва

россия

дмитрий аграновский

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу дела в отношении лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). об оправдании терроризма, вину он не признал, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский. "Начался процесс. Огласили обвинительное заключение. Сергей вину не признал", - рассказал собеседник агентства. Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает. Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз перед уголовным делом Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. Арестовали его 12 января 2024 года. Вскоре Росфинмониторинг внес Удальцова* в перечень террористов и экстремистов.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250418/podmoskove-2012051836.html

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происшествия, москва, россия, дмитрий аграновский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)