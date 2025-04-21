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Суд приступил к рассмотрению дела Удальцова* об оправдании терроризма - РИА Новости, 21.04.2025
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13:36 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/udaltsov-2012509707.html
Суд приступил к рассмотрению дела Удальцова* об оправдании терроризма
Суд приступил к рассмотрению дела Удальцова* об оправдании терроризма - РИА Новости, 21.04.2025
Суд приступил к рассмотрению дела Удальцова* об оправдании терроризма
Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу дела в отношении лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* (внесен Росфинмониторингом в РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:36:00+03:00
2025-04-21T13:36:00+03:00
происшествия
москва
россия
дмитрий аграновский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу дела в отношении лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). об оправдании терроризма, вину он не признал, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский. "Начался процесс. Огласили обвинительное заключение. Сергей вину не признал", - рассказал собеседник агентства. Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает. Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз перед уголовным делом Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. Арестовали его 12 января 2024 года. Вскоре Росфинмониторинг внес Удальцова* в перечень террористов и экстремистов.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250418/podmoskove-2012051836.html
https://ria.ru/20250415/lazareva-2011354594.html
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происшествия, москва, россия, дмитрий аграновский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Россия, Дмитрий Аграновский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд приступил к рассмотрению дела Удальцова* об оправдании терроризма

Аграновский: во время суда Удальцов* не признал вину в оправдании терроризма

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКоординатор "Левого фронта" Сергей Удальцов
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу дела в отношении лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). об оправдании терроризма, вину он не признал, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.
"Начался процесс. Огласили обвинительное заключение. Сергей вину не признал", - рассказал собеседник агентства.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Жителя Подмосковья осудили за оправдание терроризма
18 апреля, 13:12
Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.
Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает.
Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России.
Последний раз перед уголовным делом Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. Арестовали его 12 января 2024 года. Вскоре Росфинмониторинг внес Удальцова* в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Суд утвердил заочный срок Лазаревой* по делу об оправдании терроризма
15 апреля, 13:52
 
ПроисшествияМоскваРоссияДмитрий АграновскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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