https://ria.ru/20250421/uchenye-2012459122.html

В России разработали суперлегкую защиту для беспилотников

В России разработали суперлегкую защиту для беспилотников - РИА Новости, 21.04.2025

В России разработали суперлегкую защиту для беспилотников

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали суперлегкую защитную "сетку" для беспилотников, она позволит сохранить дрон... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:12:00+03:00

2025-04-21T10:12:00+03:00

2025-04-21T10:35:00+03:00

безопасность

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали суперлегкую защитную "сетку" для беспилотников, она позволит сохранить дрон в замкнутых пространствах и при падении с высоты, сообщает вуз в понедельник. "Разработка представляет собой сферу из карбоновых трубок и скрепляющих их пластмассовых перемычек, внутрь которой можно поместить семидюймовый квадрокоптер. Небольшой вес и довольно крупный размер сферы - около 50 на 50 сантиметров - позволяет беспилотнику без проблем передвигаться вместе с защитой, но самое главное - не пострадать после падения", - говорится в сообщении. Конструкцию, которая надежно защищает летательный аппарат даже при падении с высоты около десяти метров, разработали в молодежной научной лаборатории беспилотных авиационных систем факультета летательных аппаратов НГТУ. "Ребята занялись техническим заданием после проектно-образовательного мероприятия "Остров-2024", изначально добивались легкости и прочности. Сейчас прототип весит около 200 граммов и состоит из карбоновых трубок и напечатанных на 3D-принтере пластмассовых перемычек, но в будущем планируется сделать вариант перемычек из термопласт", - рассказал руководитель лаборатории Дмитрий Сергеев. Он отметил, что конструкция будет пользоваться спросом при работе с дронами в замкнутых пространствах, где велика вероятность задеть БПЛА стены или потолок. Кроме того, и на открытых площадках карбоновая сфера позволит уберечь беспилотник начинающего оператора от многочисленных падений и ударов о деревья. Новая защита также позволяет дрону после падения взлететь самостоятельно. По оценке специалистов, стоимость защитной сферы не превышает семи тысяч рублей, в то время как стоимость летательного аппарата с оборудованием может достигать нескольких миллионов рублей.

https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982913871.html

https://ria.ru/20241015/bpla-1978073458.html

новосибирск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, новосибирск