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Путин поздравил президента ЦАР Туадеру с днем рождения - РИА Новости, 21.04.2025
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10:59 21.04.2025 (обновлено: 11:09 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/tuadera-2012471277.html
Путин поздравил президента ЦАР Туадеру с днем рождения
Путин поздравил президента ЦАР Туадеру с днем рождения - РИА Новости, 21.04.2025
Путин поздравил президента ЦАР Туадеру с днем рождения
Президент России Владимир Путин направил в адрес президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры поздравительное послание, сообщило посольство России в Банги в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:59:00+03:00
2025-04-21T11:09:00+03:00
цар
россия
банги
владимир путин
в мире
фостен-арканж туадера
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МОСКВА, 21 апр - Новости. Президент России Владимир Путин направил в адрес президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры поздравительное послание, сообщило посольство России в Банги в Telegram-канале."В адрес президента ЦАР поступило поздравительное послание от президента Российской Федерации Владимира Путина", - сообщило посольство РФ. Там рассказали, что "в своём обращении Владимир Путин пожелал главе центральноафриканского государства успехов в государственной деятельности на благо народа ЦАР"."От имени посольства Российской Федерации в ЦАР поздравляем президента ЦАР профессора Туадеру с днём рождения!.. Россия высоко ценит личный вклад профессора Туадеры в развитие традиционно дружественных отношений между Москвой и Банги. Убеждены, что российско-центральноафриканское сотрудничество продолжит развиваться в интересах народов наших стран", - добавили в дипмиссии.
https://ria.ru/20250329/posol-2008137485.html
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цар, россия, банги, владимир путин, в мире, фостен-арканж туадера
ЦАР, Россия, Банги, Владимир Путин, В мире, Фостен-Арканж Туадера
Путин поздравил президента ЦАР Туадеру с днем рождения

Путин поздравил президента ЦАР Туадеру с днем рождения и пожелал успехов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - Новости. Президент России Владимир Путин направил в адрес президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры поздравительное послание, сообщило посольство России в Банги в Telegram-канале.
"В адрес президента ЦАР поступило поздравительное послание от президента Российской Федерации Владимира Путина", - сообщило посольство РФ. Там рассказали, что "в своём обращении Владимир Путин пожелал главе центральноафриканского государства успехов в государственной деятельности на благо народа ЦАР".
"От имени посольства Российской Федерации в ЦАР поздравляем президента ЦАР профессора Туадеру с днём рождения!.. Россия высоко ценит личный вклад профессора Туадеры в развитие традиционно дружественных отношений между Москвой и Банги. Убеждены, что российско-центральноафриканское сотрудничество продолжит развиваться в интересах народов наших стран", - добавили в дипмиссии.
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ЦАРРоссияБангиВладимир ПутинВ миреФостен-Арканж Туадера
 
 
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