https://ria.ru/20250421/tuadera-2012471277.html

Путин поздравил президента ЦАР Туадеру с днем рождения

Путин поздравил президента ЦАР Туадеру с днем рождения - РИА Новости, 21.04.2025

Путин поздравил президента ЦАР Туадеру с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил в адрес президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры поздравительное послание, сообщило посольство России в Банги в... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:59:00+03:00

2025-04-21T10:59:00+03:00

2025-04-21T11:09:00+03:00

цар

россия

банги

владимир путин

в мире

фостен-арканж туадера

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МОСКВА, 21 апр - Новости. Президент России Владимир Путин направил в адрес президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры поздравительное послание, сообщило посольство России в Банги в Telegram-канале."В адрес президента ЦАР поступило поздравительное послание от президента Российской Федерации Владимира Путина", - сообщило посольство РФ. Там рассказали, что "в своём обращении Владимир Путин пожелал главе центральноафриканского государства успехов в государственной деятельности на благо народа ЦАР"."От имени посольства Российской Федерации в ЦАР поздравляем президента ЦАР профессора Туадеру с днём рождения!.. Россия высоко ценит личный вклад профессора Туадеры в развитие традиционно дружественных отношений между Москвой и Банги. Убеждены, что российско-центральноафриканское сотрудничество продолжит развиваться в интересах народов наших стран", - добавили в дипмиссии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цар, россия, банги, владимир путин, в мире, фостен-арканж туадера