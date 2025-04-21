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Путин поздравил президента ЦАР Туадеру с днем рождения
Путин поздравил президента ЦАР Туадеру с днем рождения - РИА Новости, 21.04.2025
Путин поздравил президента ЦАР Туадеру с днем рождения
Президент России Владимир Путин направил в адрес президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры поздравительное послание, сообщило посольство России в Банги в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:59:00+03:00
2025-04-21T10:59:00+03:00
2025-04-21T11:09:00+03:00
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фостен-арканж туадера
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МОСКВА, 21 апр - Новости. Президент России Владимир Путин направил в адрес президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры поздравительное послание, сообщило посольство России в Банги в Telegram-канале."В адрес президента ЦАР поступило поздравительное послание от президента Российской Федерации Владимира Путина", - сообщило посольство РФ. Там рассказали, что "в своём обращении Владимир Путин пожелал главе центральноафриканского государства успехов в государственной деятельности на благо народа ЦАР"."От имени посольства Российской Федерации в ЦАР поздравляем президента ЦАР профессора Туадеру с днём рождения!.. Россия высоко ценит личный вклад профессора Туадеры в развитие традиционно дружественных отношений между Москвой и Банги. Убеждены, что российско-центральноафриканское сотрудничество продолжит развиваться в интересах народов наших стран", - добавили в дипмиссии.
https://ria.ru/20250329/posol-2008137485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ЦАР, Россия, Банги, Владимир Путин, В мире, Фостен-Арканж Туадера
Путин поздравил президента ЦАР Туадеру с днем рождения
Путин поздравил президента ЦАР Туадеру с днем рождения и пожелал успехов