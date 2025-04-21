https://ria.ru/20250421/tshaskovskij-2012492915.html

Мэр Варшавы высказался о том, как стоит обращаться с украинцами в стране

Мэр Варшавы высказался о том, как стоит обращаться с украинцами в стране - РИА Новости, 21.04.2025

Мэр Варшавы высказался о том, как стоит обращаться с украинцами в стране

Кандидат в президенты Польши от правящей "Гражданской платформы" премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что Польша не может... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:38:00+03:00

2025-04-21T12:38:00+03:00

2025-04-21T12:51:00+03:00

в мире

польша

варшава

рафал тшасковски

дональд туск

анджей дуда

право и справедливость

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей "Гражданской платформы" премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что Польша не может бесконечно обращаться с украинцами, как со своими гражданами. "Относительно миграционных преимуществ мы обращались с украинцами, как со своими гражданами, и вначале это, конечно, было похвально, но мы не можем продолжать так бесконечно... Это простой здравый смысл", - заявил Тшасковский в интервью газете Financial Times. Кандидат в президенты добавил, что, по его мнению, такая позиция не свидетельствует о его "отклонении в правую сторону". Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. Большинство социологических опросов свидетельствуют, что во второй тур выборов, который при необходимости состоится 1 июня, выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска Рафал Тшасковский.

https://ria.ru/20250203/tshaskovskij-1996978194.html

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в мире, польша, варшава, рафал тшасковски, дональд туск, анджей дуда, право и справедливость