Рейтинг@Mail.ru
Мэр Варшавы высказался о том, как стоит обращаться с украинцами в стране - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 21.04.2025 (обновлено: 12:51 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/tshaskovskij-2012492915.html
Мэр Варшавы высказался о том, как стоит обращаться с украинцами в стране
Мэр Варшавы высказался о том, как стоит обращаться с украинцами в стране - РИА Новости, 21.04.2025
Мэр Варшавы высказался о том, как стоит обращаться с украинцами в стране
Кандидат в президенты Польши от правящей "Гражданской платформы" премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что Польша не может... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:38:00+03:00
2025-04-21T12:51:00+03:00
в мире
польша
варшава
рафал тшасковски
дональд туск
анджей дуда
право и справедливость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135855/54/1358555468_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_dca3978fd1629cab5f4d6d2f37b80892.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей "Гражданской платформы" премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что Польша не может бесконечно обращаться с украинцами, как со своими гражданами. "Относительно миграционных преимуществ мы обращались с украинцами, как со своими гражданами, и вначале это, конечно, было похвально, но мы не можем продолжать так бесконечно... Это простой здравый смысл", - заявил Тшасковский в интервью газете Financial Times. Кандидат в президенты добавил, что, по его мнению, такая позиция не свидетельствует о его "отклонении в правую сторону". Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. Большинство социологических опросов свидетельствуют, что во второй тур выборов, который при необходимости состоится 1 июня, выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска Рафал Тшасковский.
https://ria.ru/20250203/tshaskovskij-1996978194.html
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135855/54/1358555468_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_d91b76489d73082e00bc256ab9487456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, варшава, рафал тшасковски, дональд туск, анджей дуда, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, Рафал Тшасковски, Дональд Туск, Анджей Дуда, Право и справедливость
Мэр Варшавы высказался о том, как стоит обращаться с украинцами в стране

Тшасковский: Польша не может бесконечно обращаться с украинцами как с гражданами

© Flickr / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Flickr / Terra Libera
Варшава, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей "Гражданской платформы" премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что Польша не может бесконечно обращаться с украинцами, как со своими гражданами.
"Относительно миграционных преимуществ мы обращались с украинцами, как со своими гражданами, и вначале это, конечно, было похвально, но мы не можем продолжать так бесконечно... Это простой здравый смысл", - заявил Тшасковский в интервью газете Financial Times.
Кандидат в президенты добавил, что, по его мнению, такая позиция не свидетельствует о его "отклонении в правую сторону".
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд.
Большинство социологических опросов свидетельствуют, что во второй тур выборов, который при необходимости состоится 1 июня, выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска Рафал Тшасковский.
Рафал Тшасковский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Тшасковский увеличил отрыв от конкурентов перед выборами, показал опрос
3 февраля, 10:40
 
В миреПольшаВаршаваРафал ТшасковскиДональд ТускАнджей ДудаПраво и справедливость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала