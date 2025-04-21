https://ria.ru/20250421/tsentr-2012480646.html

Путин поручил подумать о создании суперкомпьютерного центра

Путин поручил подумать о создании суперкомпьютерного центра - РИА Новости, 21.04.2025

Путин поручил подумать о создании суперкомпьютерного центра

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев доступ к его мощностям для... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:52:00+03:00

2025-04-21T11:52:00+03:00

2025-04-21T12:00:00+03:00

наука

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев доступ к его мощностям для российских исследователей.Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев возможность предоставления российским исследователям доступа к его вычислительным мощностям и обратив внимание на необходимость подготовки кадров для данного центра", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июля 2025 года. Ответственным лицом назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250421/putin-2012481468.html

https://ria.ru/20250421/putin-2012480339.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия