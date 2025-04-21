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Путин поручил подумать о создании суперкомпьютерного центра - РИА Новости, 21.04.2025
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Наука
 
11:52 21.04.2025 (обновлено: 12:00 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/tsentr-2012480646.html
Путин поручил подумать о создании суперкомпьютерного центра
Путин поручил подумать о создании суперкомпьютерного центра - РИА Новости, 21.04.2025
Путин поручил подумать о создании суперкомпьютерного центра
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев доступ к его мощностям для... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:52:00+03:00
2025-04-21T12:00:00+03:00
наука
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев доступ к его мощностям для российских исследователей.Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев возможность предоставления российским исследователям доступа к его вычислительным мощностям и обратив внимание на необходимость подготовки кадров для данного центра", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июля 2025 года. Ответственным лицом назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250421/putin-2012481468.html
https://ria.ru/20250421/putin-2012480339.html
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владимир путин, россия
Наука, Владимир Путин, Россия
Путин поручил подумать о создании суперкомпьютерного центра

Путин поручил подумать о создании национального суперкомпьютерного центра

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев доступ к его мощностям для российских исследователей.
Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев возможность предоставления российским исследователям доступа к его вычислительным мощностям и обратив внимание на необходимость подготовки кадров для данного центра", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июля 2025 года. Ответственным лицом назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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