https://ria.ru/20250421/trofei-2012144726.html

"Бежали и бросали все". Какие трофеи российская армия захватила под Курском

"Бежали и бросали все". Какие трофеи российская армия захватила под Курском - РИА Новости, 21.04.2025

"Бежали и бросали все". Какие трофеи российская армия захватила под Курском

Курская область практически полностью освобождена от ВСУ. Под контролем противника остается приграничный населенный пункт Горналь. Операция по выдавливанию... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T08:00:00+03:00

2025-04-21T08:00:00+03:00

2025-04-21T09:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

суджа

михаил калашников

вооруженные силы украины

нато

т-64

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Курская область практически полностью освобождена от ВСУ. Под контролем противника остается приграничный населенный пункт Горналь. Операция по выдавливанию украинских формирований с территории России близится к завершению, и трофейные команды Минобороны собирают по полям сражений западную технику, вооружение. Часть отправят в музеи, а часть — на предприятия ВПК, где все изучат, разберут до винтика и выработают меры противодействия. О трофеях, взятых в бою, — в материале РИА Новости.Коварные гранатыМощная мартовская контратака группировки "Север" на Погребки, Старую Сорочину, Новую Сорочину, Викторовку и Малую Локню, усиленная операцией "Поток" по скрытному выводу крупного отряда в тыл украинского гарнизона в Судже, обрушила всю оборону ВСУ в курском приграничье. Противник, чтобы не попасть в окружение, малыми группами побежал на юг, бросив своих "двухсотых", а также дорогое, но тяжелое натовское имущество. Российские военные, следуя извечному фронтовому правилу "что с поля боя взято — то свято", немедленно его "затрофеили".Особенно много "стрелковки". Тут и древние M16 времен вьетнамской войны, и современные американские карабины M4, и крупнокалиберные снайперские винтовки M82 Barret, и пулеметы M2 Browning 50-го калибра. Очень много европейских автоматов, сделанных на базе все той же американской AR-15. Встречаются и диковинки: гибриды схем Юджина Стоунера и Михаила Калашникова под советский патрон 5,45х39 миллиметров. Очень ценятся у наших военных — эргономика и удобство, как у "американца", а надежность — как у родного "калаша".Кроме того, подразделения группировки "Север" захватили сотни единиц натовского противотанкового вооружения. У каждого уважающего себя комбрига в пункте временной дислокации его соединения обустроено специальное помещение с трофейным "железом". И, как правило, именно гранатометы и ПТУРы западного производства в этих "музеях" — самые многочисленные экспонаты. Порой "граники" укладывают на полу, как дрова.В одной из таких "поленниц" в ПВД 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота собрана практически вся номенклатура РПГ и ПТУР стран мира. От еще чехословацких РПГ-7 и сингапурско-израильских RGW 90 до американских AT-4, британских NLAW и шведских Carl Gustav. Есть и несколько "Джавелинов", хоть и отработанных. Западные противотанковые средства российские военные хвалят за большую мощность боеприпаса и эргономичность. А ругают за ненадежность и чувствительность к грязи.Есть несколько действительно желанных трофеев — автоматических станковых гранатометов MK47 и ручных гранатометов револьверного типа MGL M32 с боекомплектом. Это заслуга бойцов 22-го мотострелкового полка, освобождавших Новую и Старую Сорочины. Там они обнаружили сотни гранатометных выстрелов калибра 40х46 миллиметров.Эти боеприпасы очень коварны. При подрыве разлетаются на множество мелких игольчатых осколков, которые при попадании в тело легко заходят под кожу. Обнаружить и извлечь их крайне сложно. При этом осколки причиняют военнослужащему сильную боль и делают его небоеспособным. Подобное оружие создали не с целью убить, а покалечить, чтобы вынудить противника тратить лишние силы и ресурсы на эвакуацию раненых в тыл.БТР с немецким акцентомЧто касается боевой техники, то и здесь не без трофеев: американские БМП M2 Bradley, в том числе исправные. Первые испытания показали, что заокеанская техника превосходит российскую БМП-3 по защищенности и точности автоматической пушки. "Трешка" же опережает M2 в проходимости, дальности, маневренности и главному калибру — 100-миллиметровому орудию. Полученные знания весьма пригодятся российской промышленности при разработке бронетехники следующего поколения.Бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в составе сводной группировки освобождавшие Суджу, затрофеили исправную и совершенно целую американскую 155-миллиметровую гаубицу M777, "нулевый" внедорожник "Хаммер", практически не поврежденный БТР Stryker и несколько бронеавтомобилей производства стран НАТО. Все это добро тоже пойдет в дело. Сначала на заводы российской оборонки, потом на полигоны и, под занавес, в музеи.Попадаются и "франкенштейны" — советская техника с западными комплектующими и деталями. Так, в руках у морпехов 810-й бригады оказался древний советский БТР-60 времен Карибского кризиса, на который натовские умельцы поставили "дизель" от "Мерседеса". Надо признать, это пошло машине на пользу — резко улучшились ходовые характеристики, а мотор стал шуметь не громче, чем у гражданского внедорожника. Впрочем, такие мутанты попадают в войска не от хорошей жизни — просто больше ничего уже не осталось.О захваченных танках западного образца информации в открытых источниках нет. Известно, что противник применял на территории Курской области немецкие Leopard 1 и Leopard2, американские M1A1 Abrams, собственные Т-64 в различных модификациях. Однако утащить с поля боя натовский танк — непростая задача. Во-первых, слишком тяжелый, чтобы с ним справился БРЭМ советского и российского производства. Во-вторых, как только "Абрамс" или "Леопард" показывается на поле боя, в него летит все что есть. Зачастую от них не остается ничего, что можно было бы эвакуировать в тыл.Желание выжитьБойцы 9-го мотострелкового полка обнаружили в Малой Локне точку украинских операторов FPV-дронов, которые, очевидно, уходили в большой спешке. Группировке "Север" досталось не меньше 50 на вид исправных БПЛА и масса сопутствующего оборудования: выносные ретрансляторы, кабеля, инструменты, запасные лопасти. Все это после проверки поступит на вооружение российских дроноводов-охотников.Трофейным каскам, бронежилетам, разгрузкам нет числа. Ими буквально завалены лесополосы, в которых украинцы держали оборону. Вероятно, пойдут на переплавку. Или в музеи. Носить на себе снаряжение, снятое с трупа, желающих мало. Если же свой броник живой, значит, тем более не нужно трогать находку. Бегущий враг мог напоследок приготовить какой-нибудь "сюрприз" — спрятать лезвие или заряд взрывчатки.В общем и целом хаотичное отступление ВСУ из курского приграничья подтвердило одну простую истину: когда спасаешь жизнь, не задумываешься о сохранности казенного военного имущества. Которое армия вдобавок получила бесплатно.

https://ria.ru/20250418/eks-sovetnik-2012121506.html

https://ria.ru/20250418/nato-2012014936.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, курская область, суджа, михаил калашников, вооруженные силы украины, нато, т-64, бмп-3