Рейтинг@Mail.ru
"Бежали и бросали все". Какие трофеи российская армия захватила под Курском - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 21.04.2025 (обновлено: 09:14 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/trofei-2012144726.html
"Бежали и бросали все". Какие трофеи российская армия захватила под Курском
"Бежали и бросали все". Какие трофеи российская армия захватила под Курском - РИА Новости, 21.04.2025
"Бежали и бросали все". Какие трофеи российская армия захватила под Курском
Курская область практически полностью освобождена от ВСУ. Под контролем противника остается приграничный населенный пункт Горналь. Операция по выдавливанию... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:00:00+03:00
2025-04-21T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
суджа
михаил калашников
вооруженные силы украины
нато
т-64
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011373174_0:211:3266:2048_1920x0_80_0_0_8cceecc1a970c89e1ee33916cf02e541.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Курская область практически полностью освобождена от ВСУ. Под контролем противника остается приграничный населенный пункт Горналь. Операция по выдавливанию украинских формирований с территории России близится к завершению, и трофейные команды Минобороны собирают по полям сражений западную технику, вооружение. Часть отправят в музеи, а часть — на предприятия ВПК, где все изучат, разберут до винтика и выработают меры противодействия. О трофеях, взятых в бою, — в материале РИА Новости.Коварные гранатыМощная мартовская контратака группировки "Север" на Погребки, Старую Сорочину, Новую Сорочину, Викторовку и Малую Локню, усиленная операцией "Поток" по скрытному выводу крупного отряда в тыл украинского гарнизона в Судже, обрушила всю оборону ВСУ в курском приграничье. Противник, чтобы не попасть в окружение, малыми группами побежал на юг, бросив своих "двухсотых", а также дорогое, но тяжелое натовское имущество. Российские военные, следуя извечному фронтовому правилу "что с поля боя взято — то свято", немедленно его "затрофеили".Особенно много "стрелковки". Тут и древние M16 времен вьетнамской войны, и современные американские карабины M4, и крупнокалиберные снайперские винтовки M82 Barret, и пулеметы M2 Browning 50-го калибра. Очень много европейских автоматов, сделанных на базе все той же американской AR-15. Встречаются и диковинки: гибриды схем Юджина Стоунера и Михаила Калашникова под советский патрон 5,45х39 миллиметров. Очень ценятся у наших военных — эргономика и удобство, как у "американца", а надежность — как у родного "калаша".Кроме того, подразделения группировки "Север" захватили сотни единиц натовского противотанкового вооружения. У каждого уважающего себя комбрига в пункте временной дислокации его соединения обустроено специальное помещение с трофейным "железом". И, как правило, именно гранатометы и ПТУРы западного производства в этих "музеях" — самые многочисленные экспонаты. Порой "граники" укладывают на полу, как дрова.В одной из таких "поленниц" в ПВД 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота собрана практически вся номенклатура РПГ и ПТУР стран мира. От еще чехословацких РПГ-7 и сингапурско-израильских RGW 90 до американских AT-4, британских NLAW и шведских Carl Gustav. Есть и несколько "Джавелинов", хоть и отработанных. Западные противотанковые средства российские военные хвалят за большую мощность боеприпаса и эргономичность. А ругают за ненадежность и чувствительность к грязи.Есть несколько действительно желанных трофеев — автоматических станковых гранатометов MK47 и ручных гранатометов револьверного типа MGL M32 с боекомплектом. Это заслуга бойцов 22-го мотострелкового полка, освобождавших Новую и Старую Сорочины. Там они обнаружили сотни гранатометных выстрелов калибра 40х46 миллиметров.Эти боеприпасы очень коварны. При подрыве разлетаются на множество мелких игольчатых осколков, которые при попадании в тело легко заходят под кожу. Обнаружить и извлечь их крайне сложно. При этом осколки причиняют военнослужащему сильную боль и делают его небоеспособным. Подобное оружие создали не с целью убить, а покалечить, чтобы вынудить противника тратить лишние силы и ресурсы на эвакуацию раненых в тыл.БТР с немецким акцентомЧто касается боевой техники, то и здесь не без трофеев: американские БМП M2 Bradley, в том числе исправные. Первые испытания показали, что заокеанская техника превосходит российскую БМП-3 по защищенности и точности автоматической пушки. "Трешка" же опережает M2 в проходимости, дальности, маневренности и главному калибру — 100-миллиметровому орудию. Полученные знания весьма пригодятся российской промышленности при разработке бронетехники следующего поколения.Бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в составе сводной группировки освобождавшие Суджу, затрофеили исправную и совершенно целую американскую 155-миллиметровую гаубицу M777, "нулевый" внедорожник "Хаммер", практически не поврежденный БТР Stryker и несколько бронеавтомобилей производства стран НАТО. Все это добро тоже пойдет в дело. Сначала на заводы российской оборонки, потом на полигоны и, под занавес, в музеи.Попадаются и "франкенштейны" — советская техника с западными комплектующими и деталями. Так, в руках у морпехов 810-й бригады оказался древний советский БТР-60 времен Карибского кризиса, на который натовские умельцы поставили "дизель" от "Мерседеса". Надо признать, это пошло машине на пользу — резко улучшились ходовые характеристики, а мотор стал шуметь не громче, чем у гражданского внедорожника. Впрочем, такие мутанты попадают в войска не от хорошей жизни — просто больше ничего уже не осталось.О захваченных танках западного образца информации в открытых источниках нет. Известно, что противник применял на территории Курской области немецкие Leopard 1 и Leopard2, американские M1A1 Abrams, собственные Т-64 в различных модификациях. Однако утащить с поля боя натовский танк — непростая задача. Во-первых, слишком тяжелый, чтобы с ним справился БРЭМ советского и российского производства. Во-вторых, как только "Абрамс" или "Леопард" показывается на поле боя, в него летит все что есть. Зачастую от них не остается ничего, что можно было бы эвакуировать в тыл.Желание выжитьБойцы 9-го мотострелкового полка обнаружили в Малой Локне точку украинских операторов FPV-дронов, которые, очевидно, уходили в большой спешке. Группировке "Север" досталось не меньше 50 на вид исправных БПЛА и масса сопутствующего оборудования: выносные ретрансляторы, кабеля, инструменты, запасные лопасти. Все это после проверки поступит на вооружение российских дроноводов-охотников.Трофейным каскам, бронежилетам, разгрузкам нет числа. Ими буквально завалены лесополосы, в которых украинцы держали оборону. Вероятно, пойдут на переплавку. Или в музеи. Носить на себе снаряжение, снятое с трупа, желающих мало. Если же свой броник живой, значит, тем более не нужно трогать находку. Бегущий враг мог напоследок приготовить какой-нибудь "сюрприз" — спрятать лезвие или заряд взрывчатки.В общем и целом хаотичное отступление ВСУ из курского приграничья подтвердило одну простую истину: когда спасаешь жизнь, не задумываешься о сохранности казенного военного имущества. Которое армия вдобавок получила бесплатно.
https://ria.ru/20250418/eks-sovetnik-2012121506.html
https://ria.ru/20250418/nato-2012014936.html
курская область
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011373174_490:0:3221:2048_1920x0_80_0_0_6d846c550f8973fe28ab797eaa863b65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, суджа, михаил калашников, вооруженные силы украины, нато, т-64, бмп-3
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Суджа, Михаил Калашников, Вооруженные силы Украины, НАТО, Т-64, БМП-3
"Бежали и бросали все". Какие трофеи российская армия захватила под Курском

Российская армия захватила сотни единиц вооружения и военной техники противника

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВоеннослужащие ВС РФ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ в Курской области
Читать ria.ru в
Дзен
Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Курская область практически полностью освобождена от ВСУ. Под контролем противника остается приграничный населенный пункт Горналь. Операция по выдавливанию украинских формирований с территории России близится к завершению, и трофейные команды Минобороны собирают по полям сражений западную технику, вооружение. Часть отправят в музеи, а часть — на предприятия ВПК, где все изучат, разберут до винтика и выработают меры противодействия. О трофеях, взятых в бою, — в материале РИА Новости.

Коварные гранаты

Мощная мартовская контратака группировки "Север" на Погребки, Старую Сорочину, Новую Сорочину, Викторовку и Малую Локню, усиленная операцией "Поток" по скрытному выводу крупного отряда в тыл украинского гарнизона в Судже, обрушила всю оборону ВСУ в курском приграничье. Противник, чтобы не попасть в окружение, малыми группами побежал на юг, бросив своих "двухсотых", а также дорогое, но тяжелое натовское имущество. Российские военные, следуя извечному фронтовому правилу "что с поля боя взято — то свято", немедленно его "затрофеили".
© РИА Новости / Андрей КоцЧешский пулемет под патрон 5,56х45
Чешский пулемет под патрон 5,56х45 - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Чешский пулемет под патрон 5,56х45
Особенно много "стрелковки". Тут и древние M16 времен вьетнамской войны, и современные американские карабины M4, и крупнокалиберные снайперские винтовки M82 Barret, и пулеметы M2 Browning 50-го калибра. Очень много европейских автоматов, сделанных на базе все той же американской AR-15. Встречаются и диковинки: гибриды схем Юджина Стоунера и Михаила Калашникова под советский патрон 5,45х39 миллиметров. Очень ценятся у наших военных — эргономика и удобство, как у "американца", а надежность — как у родного "калаша".
Кроме того, подразделения группировки "Север" захватили сотни единиц натовского противотанкового вооружения. У каждого уважающего себя комбрига в пункте временной дислокации его соединения обустроено специальное помещение с трофейным "железом". И, как правило, именно гранатометы и ПТУРы западного производства в этих "музеях" — самые многочисленные экспонаты. Порой "граники" укладывают на полу, как дрова.
© РИА Новости / Андрей КоцГранатометы стран НАТО
Гранатометы стран НАТО - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Гранатометы стран НАТО
В одной из таких "поленниц" в ПВД 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота собрана практически вся номенклатура РПГ и ПТУР стран мира. От еще чехословацких РПГ-7 и сингапурско-израильских RGW 90 до американских AT-4, британских NLAW и шведских Carl Gustav. Есть и несколько "Джавелинов", хоть и отработанных. Западные противотанковые средства российские военные хвалят за большую мощность боеприпаса и эргономичность. А ругают за ненадежность и чувствительность к грязи.
Есть несколько действительно желанных трофеев — автоматических станковых гранатометов MK47 и ручных гранатометов револьверного типа MGL M32 с боекомплектом. Это заслуга бойцов 22-го мотострелкового полка, освобождавших Новую и Старую Сорочины. Там они обнаружили сотни гранатометных выстрелов калибра 40х46 миллиметров.
© РИА Новости / Андрей КоцОсвобожденная деревня Старая Сорочина в Курской области
Освобожденная деревня Старая Сорочина в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Освобожденная деревня Старая Сорочина в Курской области
Эти боеприпасы очень коварны. При подрыве разлетаются на множество мелких игольчатых осколков, которые при попадании в тело легко заходят под кожу. Обнаружить и извлечь их крайне сложно. При этом осколки причиняют военнослужащему сильную боль и делают его небоеспособным. Подобное оружие создали не с целью убить, а покалечить, чтобы вынудить противника тратить лишние силы и ресурсы на эвакуацию раненых в тыл.

БТР с немецким акцентом

Что касается боевой техники, то и здесь не без трофеев: американские БМП M2 Bradley, в том числе исправные. Первые испытания показали, что заокеанская техника превосходит российскую БМП-3 по защищенности и точности автоматической пушки. "Трешка" же опережает M2 в проходимости, дальности, маневренности и главному калибру — 100-миллиметровому орудию. Полученные знания весьма пригодятся российской промышленности при разработке бронетехники следующего поколения.
Дуглас Макгрегор - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Экс-советник Пентагона призвал приостановить всю военную помощь Украине
18 апреля, 16:46
Бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в составе сводной группировки освобождавшие Суджу, затрофеили исправную и совершенно целую американскую 155-миллиметровую гаубицу M777, "нулевый" внедорожник "Хаммер", практически не поврежденный БТР Stryker и несколько бронеавтомобилей производства стран НАТО. Все это добро тоже пойдет в дело. Сначала на заводы российской оборонки, потом на полигоны и, под занавес, в музеи.
Попадаются и "франкенштейны" — советская техника с западными комплектующими и деталями. Так, в руках у морпехов 810-й бригады оказался древний советский БТР-60 времен Карибского кризиса, на который натовские умельцы поставили "дизель" от "Мерседеса". Надо признать, это пошло машине на пользу — резко улучшились ходовые характеристики, а мотор стал шуметь не громче, чем у гражданского внедорожника. Впрочем, такие мутанты попадают в войска не от хорошей жизни — просто больше ничего уже не осталось.
© РИА Новости / Андрей КоцНемецкий двигатель, установленный на советский БТР-60
Немецкий двигатель, установленный на советский БТР-60 - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Немецкий двигатель, установленный на советский БТР-60
О захваченных танках западного образца информации в открытых источниках нет. Известно, что противник применял на территории Курской области немецкие Leopard 1 и Leopard2, американские M1A1 Abrams, собственные Т-64 в различных модификациях. Однако утащить с поля боя натовский танк — непростая задача. Во-первых, слишком тяжелый, чтобы с ним справился БРЭМ советского и российского производства. Во-вторых, как только "Абрамс" или "Леопард" показывается на поле боя, в него летит все что есть. Зачастую от них не остается ничего, что можно было бы эвакуировать в тыл.

Желание выжить

Бойцы 9-го мотострелкового полка обнаружили в Малой Локне точку украинских операторов FPV-дронов, которые, очевидно, уходили в большой спешке. Группировке "Север" досталось не меньше 50 на вид исправных БПЛА и масса сопутствующего оборудования: выносные ретрансляторы, кабеля, инструменты, запасные лопасти. Все это после проверки поступит на вооружение российских дроноводов-охотников.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Politico: НАТО смягчает формулировки в документах из-за администрации США
18 апреля, 11:41
Трофейным каскам, бронежилетам, разгрузкам нет числа. Ими буквально завалены лесополосы, в которых украинцы держали оборону. Вероятно, пойдут на переплавку. Или в музеи. Носить на себе снаряжение, снятое с трупа, желающих мало. Если же свой броник живой, значит, тем более не нужно трогать находку. Бегущий враг мог напоследок приготовить какой-нибудь "сюрприз" — спрятать лезвие или заряд взрывчатки.
В общем и целом хаотичное отступление ВСУ из курского приграничья подтвердило одну простую истину: когда спасаешь жизнь, не задумываешься о сохранности казенного военного имущества. Которое армия вдобавок получила бесплатно.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьСуджаМихаил КалашниковВооруженные силы УкраиныНАТОТ-64БМП-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала