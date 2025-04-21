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Трамп с супругой посетит похороны папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
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Религия
 
23:05 21.04.2025 (обновлено: 23:14 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/tramp-2012625121.html
Трамп с супругой посетит похороны папы римского
Трамп с супругой посетит похороны папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
Трамп с супругой посетит похороны папы римского
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вместе с женой Меланьей посетит похороны папы Римского Франциска в Риме. РИА Новости, 21.04.2025
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религия
в мире
умер папа римский франциск
римско-католическая церковь
дональд трамп
меланья трамп
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вместе с женой Меланьей посетит похороны папы Римского Франциска в Риме.Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет."Меланья и я поедем на похороны папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности там оказаться!" - заявил он в своей соцсети Truth Social.Трамп ранее выразил свои соболезнования в связи с его кончиной.Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт.
https://ria.ru/20250421/pokhorony-2012531280.html
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в мире, умер папа римский франциск, римско-католическая церковь, дональд трамп, меланья трамп, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, рим, сша, ватикан
Религия, В мире, Умер папа римский Франциск, Римско-католическая церковь, Дональд Трамп, Меланья Трамп, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Рим, США, Ватикан
Трамп с супругой посетит похороны папы римского

Трамп заявил, что вместе с супругой посетит похороны папы римского Франциска

© AP Photo / Aaron FavilaФотография скончавшегося папы Римского Франциска в соборе
Фотография скончавшегося папы Римского Франциска в соборе - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Aaron Favila
Фотография скончавшегося папы Римского Франциска в соборе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вместе с женой Меланьей посетит похороны папы Римского Франциска в Риме.
Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет.
«
"Меланья и я поедем на похороны папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности там оказаться!" - заявил он в своей соцсети Truth Social.
Трамп ранее выразил свои соболезнования в связи с его кончиной.
Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт.
Вид на Рим с купола собора св. Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Процедура похорон папы Римского
Вчера, 15:13
 
РелигияВ миреУмер папа римский ФранцискРимско-католическая церковьДональд ТрампМеланья ТрампФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа РимскийРимСШАВатикан
 
 
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