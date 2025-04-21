https://ria.ru/20250421/tramp-2012625121.html
Трамп с супругой посетит похороны папы римского
Трамп с супругой посетит похороны папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
Трамп с супругой посетит похороны папы римского
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вместе с женой Меланьей посетит похороны папы Римского Франциска в Риме. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T23:05:00+03:00
2025-04-21T23:05:00+03:00
2025-04-21T23:14:00+03:00
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меланья трамп
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вместе с женой Меланьей посетит похороны папы Римского Франциска в Риме.Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет."Меланья и я поедем на похороны папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности там оказаться!" - заявил он в своей соцсети Truth Social.Трамп ранее выразил свои соболезнования в связи с его кончиной.Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт.
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РИА Новости
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Трамп с супругой посетит похороны папы римского
Трамп заявил, что вместе с супругой посетит похороны папы римского Франциска