Financial Times рассказала о последствиях введения Трампом пошлин
FT: введение Трампом пошлин создает стагфляционные риски внутри США
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, создают стагфляционные риски в первую очередь внутри самих Штатов, считает колумнист газеты Financial Times Крис Джайлс.
По мнению автора, переговорная позиция Трампа в вопросе о пошлинах "гораздо слабее, чем он себе представляет", так как доля США в глобальной экономике сократилась с 19% до 13% с начала XXI века. Вашингтон может попытаться выступить глобальной силой, но в итоге США просто разрушат глобальные правила, которые сами же создавали, а вытекающий из этого кризис ощутится наиболее остро внутри страны, отмечает он.
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"Стагфляционный шок, вызванный значительной неопределенностью в частном секторе и ростом цен на импортные товары, ставит Федеральную резервную систему в затруднительное положение. ФРС пытается понять, с чем нужно бороться в первую очередь - с ростом безработицы или с ростом цен. Но инфляционные последствия введения пошлин Трампом ударили в основном по США. Другие страны, столкнувшись с шоковым изменением спроса, могут его компенсировать более мягкой политикой", - пишет издание.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.