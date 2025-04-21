https://ria.ru/20250421/tramp-2012582996.html

Financial Times рассказала о последствиях введения Трампом пошлин

Financial Times рассказала о последствиях введения Трампом пошлин - РИА Новости, 21.04.2025

Financial Times рассказала о последствиях введения Трампом пошлин

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, создают стагфляционные риски в первую очередь внутри самих Штатов, считает колумнист газеты Financial... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:14:00+03:00

2025-04-21T18:14:00+03:00

2025-04-21T18:14:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

федеральная резервная система сша

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, создают стагфляционные риски в первую очередь внутри самих Штатов, считает колумнист газеты Financial Times Крис Джайлс. По мнению автора, переговорная позиция Трампа в вопросе о пошлинах "гораздо слабее, чем он себе представляет", так как доля США в глобальной экономике сократилась с 19% до 13% с начала XXI века. Вашингтон может попытаться выступить глобальной силой, но в итоге США просто разрушат глобальные правила, которые сами же создавали, а вытекающий из этого кризис ощутится наиболее остро внутри страны, отмечает он. "Стагфляционный шок, вызванный значительной неопределенностью в частном секторе и ростом цен на импортные товары, ставит Федеральную резервную систему в затруднительное положение. ФРС пытается понять, с чем нужно бороться в первую очередь - с ростом безработицы или с ростом цен. Но инфляционные последствия введения пошлин Трампом ударили в основном по США. Другие страны, столкнувшись с шоковым изменением спроса, могут его компенсировать более мягкой политикой", - пишет издание. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250421/poshliny-2012444398.html

https://ria.ru/20250418/ii-2011991549.html

сша

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сша, китай, дональд трамп, федеральная резервная система сша, введение трампом пошлин на импорт, в мире