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Financial Times рассказала о последствиях введения Трампом пошлин - РИА Новости, 21.04.2025
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18:14 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/tramp-2012582996.html
Financial Times рассказала о последствиях введения Трампом пошлин
Financial Times рассказала о последствиях введения Трампом пошлин - РИА Новости, 21.04.2025
Financial Times рассказала о последствиях введения Трампом пошлин
Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, создают стагфляционные риски в первую очередь внутри самих Штатов, считает колумнист газеты Financial... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:14:00+03:00
2025-04-21T18:14:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
федеральная резервная система сша
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, создают стагфляционные риски в первую очередь внутри самих Штатов, считает колумнист газеты Financial Times Крис Джайлс. По мнению автора, переговорная позиция Трампа в вопросе о пошлинах "гораздо слабее, чем он себе представляет", так как доля США в глобальной экономике сократилась с 19% до 13% с начала XXI века. Вашингтон может попытаться выступить глобальной силой, но в итоге США просто разрушат глобальные правила, которые сами же создавали, а вытекающий из этого кризис ощутится наиболее остро внутри страны, отмечает он. "Стагфляционный шок, вызванный значительной неопределенностью в частном секторе и ростом цен на импортные товары, ставит Федеральную резервную систему в затруднительное положение. ФРС пытается понять, с чем нужно бороться в первую очередь - с ростом безработицы или с ростом цен. Но инфляционные последствия введения пошлин Трампом ударили в основном по США. Другие страны, столкнувшись с шоковым изменением спроса, могут его компенсировать более мягкой политикой", - пишет издание. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250421/poshliny-2012444398.html
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сша, китай, дональд трамп, федеральная резервная система сша, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Financial Times рассказала о последствиях введения Трампом пошлин

FT: введение Трампом пошлин создает стагфляционные риски внутри США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, создают стагфляционные риски в первую очередь внутри самих Штатов, считает колумнист газеты Financial Times Крис Джайлс.
По мнению автора, переговорная позиция Трампа в вопросе о пошлинах "гораздо слабее, чем он себе представляет", так как доля США в глобальной экономике сократилась с 19% до 13% с начала XXI века. Вашингтон может попытаться выступить глобальной силой, но в итоге США просто разрушат глобальные правила, которые сами же создавали, а вытекающий из этого кризис ощутится наиболее остро внутри страны, отмечает он.
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"Стагфляционный шок, вызванный значительной неопределенностью в частном секторе и ростом цен на импортные товары, ставит Федеральную резервную систему в затруднительное положение. ФРС пытается понять, с чем нужно бороться в первую очередь - с ростом безработицы или с ростом цен. Но инфляционные последствия введения пошлин Трампом ударили в основном по США. Другие страны, столкнувшись с шоковым изменением спроса, могут его компенсировать более мягкой политикой", - пишет издание.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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СШАКитайДональд ТрампФедеральная резервная система СШАВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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