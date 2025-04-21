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Песков прокомментировал слухи о приезде Трампа в Москву на 9 мая - РИА Новости, 21.04.2025
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17:04 21.04.2025 (обновлено: 17:26 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/tramp-2012561651.html
Песков прокомментировал слухи о приезде Трампа в Москву на 9 мая
Песков прокомментировал слухи о приезде Трампа в Москву на 9 мая - РИА Новости, 21.04.2025
Песков прокомментировал слухи о приезде Трампа в Москву на 9 мая
Речи о приезде президента США Дональда Трампа в Москву на 9 мая не идет, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2025
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дмитрий песков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Речи о приезде президента США Дональда Трампа в Москву на 9 мая не идет, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Речи не шло об этом", - ответил Песков журналистам на вопрос, нет ли предпосылок того, что Трамп приедет в Москву на 9 мая.
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москва, дмитрий песков, дональд трамп, сша, россия
Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, США, Россия
Песков прокомментировал слухи о приезде Трампа в Москву на 9 мая

Песков: речи о приезде Трампа 9 мая в Москву не идет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Речи о приезде президента США Дональда Трампа в Москву на 9 мая не идет, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Речи не шло об этом", - ответил Песков журналистам на вопрос, нет ли предпосылок того, что Трамп приедет в Москву на 9 мая.
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Вчера, 17:23
 
МоскваДмитрий ПесковДональд ТрампСШАРоссия
 
 
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