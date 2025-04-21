https://ria.ru/20250421/tramp-2012561651.html

Песков прокомментировал слухи о приезде Трампа в Москву на 9 мая

Песков прокомментировал слухи о приезде Трампа в Москву на 9 мая - РИА Новости, 21.04.2025

Песков прокомментировал слухи о приезде Трампа в Москву на 9 мая

Речи о приезде президента США Дональда Трампа в Москву на 9 мая не идет, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:04:00+03:00

2025-04-21T17:04:00+03:00

2025-04-21T17:26:00+03:00

москва

дмитрий песков

дональд трамп

сша

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Речи о приезде президента США Дональда Трампа в Москву на 9 мая не идет, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Речи не шло об этом", - ответил Песков журналистам на вопрос, нет ли предпосылок того, что Трамп приедет в Москву на 9 мая.

https://ria.ru/20250421/putin-2012568444.html

москва

сша

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2025

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москва, дмитрий песков, дональд трамп, сша, россия