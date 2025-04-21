https://ria.ru/20250421/tramp-2012512827.html

Трамп готовится к выходу из украинского конфликта, считает Дугин

Трамп готовится к выходу из украинского конфликта, считает Дугин - РИА Новости, 21.04.2025

Трамп готовится к выходу из украинского конфликта, считает Дугин

Президент США Дональд Трамп, видя нежелание всех сторон закончить украинский конфликт на его условиях, готовится к выходу из него в одностороннем порядке,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:54:00+03:00

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МОСКВА. 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, видя нежелание всех сторон закончить украинский конфликт на его условиях, готовится к выходу из него в одностороннем порядке, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik отметил, что решение президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии было принято самостоятельно, без согласования с Трампом, "это жест доброй воли нашего президента". По его словам, лидер США не стал комментировать нарушение Украиной перемирия, поскольку ему уже не нужны предлоги, чтобы выйти из украинского конфликта. "Я думаю, он (Трамп - ред.) занят подготовкой инфраструктурного обеспечения того решения, на мой взгляд, которое в США созрело. Трамп и его команда убедились, что к переговорам принудить обе стороны нельзя, что если мы делаем знаки доброй воли, все равно мы будем отстаивать свои интересы… С другой стороны они видят просто хамское поведение киевского руководства, которое просто плюет на Трампа, оскорбляет его, задирает его", - сказал Дугин. Он подчеркнул, что все стороны конфликта, кроме самих Соединенных Штатов, не спешат соглашаться на предложения Трампа по урегулированию украинского кризиса, поэтому президент США понимает, что это "не его война", его методами из конфликта выйти не получится, поэтому "он готовится к тому, чтобы выйти из этой войны в одностороннем порядке".

https://ria.ru/20250421/leybinger-2012463981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, украина, дональд трамп, александр дугин, владимир путин, в мире