Рейтинг@Mail.ru
Трамп готовится к выходу из украинского конфликта, считает Дугин - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 21.04.2025 (обновлено: 14:00 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/tramp-2012512827.html
Трамп готовится к выходу из украинского конфликта, считает Дугин
Трамп готовится к выходу из украинского конфликта, считает Дугин - РИА Новости, 21.04.2025
Трамп готовится к выходу из украинского конфликта, считает Дугин
Президент США Дональд Трамп, видя нежелание всех сторон закончить украинский конфликт на его условиях, готовится к выходу из него в одностороннем порядке,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:54:00+03:00
2025-04-21T14:00:00+03:00
сша
россия
украина
дональд трамп
александр дугин
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg
МОСКВА. 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, видя нежелание всех сторон закончить украинский конфликт на его условиях, готовится к выходу из него в одностороннем порядке, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik отметил, что решение президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии было принято самостоятельно, без согласования с Трампом, "это жест доброй воли нашего президента". По его словам, лидер США не стал комментировать нарушение Украиной перемирия, поскольку ему уже не нужны предлоги, чтобы выйти из украинского конфликта. "Я думаю, он (Трамп - ред.) занят подготовкой инфраструктурного обеспечения того решения, на мой взгляд, которое в США созрело. Трамп и его команда убедились, что к переговорам принудить обе стороны нельзя, что если мы делаем знаки доброй воли, все равно мы будем отстаивать свои интересы… С другой стороны они видят просто хамское поведение киевского руководства, которое просто плюет на Трампа, оскорбляет его, задирает его", - сказал Дугин. Он подчеркнул, что все стороны конфликта, кроме самих Соединенных Штатов, не спешат соглашаться на предложения Трампа по урегулированию украинского кризиса, поэтому президент США понимает, что это "не его война", его методами из конфликта выйти не получится, поэтому "он готовится к тому, чтобы выйти из этой войны в одностороннем порядке".
https://ria.ru/20250421/leybinger-2012463981.html
https://ria.ru/20250420/peremirie-2012403616.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_bae8846130c0cb50ae251f3ec27cde99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, дональд трамп, александр дугин, владимир путин, в мире
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Александр Дугин, Владимир Путин, В мире
Трамп готовится к выходу из украинского конфликта, считает Дугин

Философ Дугин: Трамп готовится к выходу из конфликта в одностороннем порядке

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА. 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, видя нежелание всех сторон закончить украинский конфликт на его условиях, готовится к выходу из него в одностороннем порядке, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik отметил, что решение президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии было принято самостоятельно, без согласования с Трампом, "это жест доброй воли нашего президента". По его словам, лидер США не стал комментировать нарушение Украиной перемирия, поскольку ему уже не нужны предлоги, чтобы выйти из украинского конфликта.
Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
"Играет в шашки": в Германии дерзко высказались о Трампе
Вчера, 10:27
"Я думаю, он (Трамп - ред.) занят подготовкой инфраструктурного обеспечения того решения, на мой взгляд, которое в США созрело. Трамп и его команда убедились, что к переговорам принудить обе стороны нельзя, что если мы делаем знаки доброй воли, все равно мы будем отстаивать свои интересы… С другой стороны они видят просто хамское поведение киевского руководства, которое просто плюет на Трампа, оскорбляет его, задирает его", - сказал Дугин.
Он подчеркнул, что все стороны конфликта, кроме самих Соединенных Штатов, не спешат соглашаться на предложения Трампа по урегулированию украинского кризиса, поэтому президент США понимает, что это "не его война", его методами из конфликта выйти не получится, поэтому "он готовится к тому, чтобы выйти из этой войны в одностороннем порядке".
Экономист Джеффри Сакс - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Сакс в ответ на вопрос о перемирии на Украине напомнил о причинах конфликта
20 апреля, 17:38
 
СШАРоссияУкраинаДональд ТрампАлександр ДугинВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала