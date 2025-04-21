Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/tramp-2012431823.html
Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины
Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины - РИА Новости, 21.04.2025
Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины
Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к американской администрации с просьбой уменьшить... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T02:08:00+03:00
2025-04-21T02:08:00+03:00
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg
ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к американской администрации с просьбой уменьшить таможенные тарифы. "Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них," - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Президент США также сделал примечание, что у бизнес-сообщества всегда есть легкий путь: "приезжайте в Америку и стройте в Америке". Второго апреля Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные пошлины в размере 10% начали действовать 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля. Девятого апреля Трамп сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин на продукцию из 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для этих стран будут действовать импортные пошлины в размере 10%. Президент США заявил, что открыт к обсуждению размеров пошлин с торговыми партнерами. Он также не исключил возможность продления этой трёхмесячной паузы.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010343431.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0e3d2d8fe24de610cefc32b34adb34ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины

Трамп: многие мировые лидеры просят США уменьшить таможенные пошлины

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к американской администрации с просьбой уменьшить таможенные тарифы.
"Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них," - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Президент США также сделал примечание, что у бизнес-сообщества всегда есть легкий путь: "приезжайте в Америку и стройте в Америке".
Второго апреля Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные пошлины в размере 10% начали действовать 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля. Девятого апреля Трамп сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин на продукцию из 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для этих стран будут действовать импортные пошлины в размере 10%. Президент США заявил, что открыт к обсуждению размеров пошлин с торговыми партнерами. Он также не исключил возможность продления этой трёхмесячной паузы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Трамп приостановил введение пошлин в отношении более чем 75 стран
9 апреля, 20:32
 
СШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала