https://ria.ru/20250421/tramp-2012431823.html
Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины
Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины - РИА Новости, 21.04.2025
Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины
Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к американской администрации с просьбой уменьшить... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T02:08:00+03:00
2025-04-21T02:08:00+03:00
2025-04-21T02:08:00+03:00
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg
ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к американской администрации с просьбой уменьшить таможенные тарифы. "Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них," - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Президент США также сделал примечание, что у бизнес-сообщества всегда есть легкий путь: "приезжайте в Америку и стройте в Америке". Второго апреля Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные пошлины в размере 10% начали действовать 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля. Девятого апреля Трамп сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин на продукцию из 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для этих стран будут действовать импортные пошлины в размере 10%. Президент США заявил, что открыт к обсуждению размеров пошлин с торговыми партнерами. Он также не исключил возможность продления этой трёхмесячной паузы.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010343431.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0e3d2d8fe24de610cefc32b34adb34ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины
Трамп: многие мировые лидеры просят США уменьшить таможенные пошлины