https://ria.ru/20250421/tramp-2012431823.html

Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины

Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины - РИА Новости, 21.04.2025

Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к американской администрации с просьбой уменьшить... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T02:08:00+03:00

2025-04-21T02:08:00+03:00

2025-04-21T02:08:00+03:00

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к американской администрации с просьбой уменьшить таможенные тарифы. "Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них," - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Президент США также сделал примечание, что у бизнес-сообщества всегда есть легкий путь: "приезжайте в Америку и стройте в Америке". Второго апреля Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные пошлины в размере 10% начали действовать 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля. Девятого апреля Трамп сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин на продукцию из 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для этих стран будут действовать импортные пошлины в размере 10%. Президент США заявил, что открыт к обсуждению размеров пошлин с торговыми партнерами. Он также не исключил возможность продления этой трёхмесячной паузы.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010343431.html

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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт