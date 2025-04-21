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Суд в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 21.04.2025

Суд в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей

Суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:18:00+03:00

2025-04-21T17:18:00+03:00

2025-04-21T17:48:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Таганский районный суд города Москвы признал Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 13.41 КоАП России, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", — говорится в публикации.Telegram Messеnger Inc. не раз признавали виновным по этой статье. Так, в конце февраля тот же Таганский суд назначил компании штраф в три с половиной миллиона рублей. По данным на февраль, за три года российские суды оштрафовали Telegram на общую сумму 63,4 миллиона рублей, самые крупные штрафы — по семь миллионов — назначили за неудаление призывов к экстремизму и детской порнографии.

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