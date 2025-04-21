https://ria.ru/20250421/tatarstan-2012622506.html

В Татарстане хотят убрать алкоголь с витрин

В Татарстане хотят убрать алкоголь с витрин - РИА Новости, 21.04.2025

В Татарстане хотят убрать алкоголь с витрин

Депутаты госсовета Татарстана рассматривают законопроект об ограничении визуальной демонстрации алкогольных напитков в магазинах, документ опубликован на сайте... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T22:45:00+03:00

2025-04-21T22:45:00+03:00

2025-04-21T22:45:00+03:00

общество

республика татарстан (татарстан)

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УФА, 21 апр - РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана рассматривают законопроект об ограничении визуальной демонстрации алкогольных напитков в магазинах, документ опубликован на сайте парламента региона. Проект закона Республики Татарстан "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан, направленных на ограничение визуальной демонстрации алкогольной продукции в торговых объектах" находится на предварительном рассмотрении, следует из материалов парламента. Инициатива принадлежит депутату госсовета республики Ильдару Шамилову. Законопроект предполагает штраф за визуальную демонстрацию спиртного для граждан - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. "Под открытым размещением алкогольной продукции понимается её выкладка и демонстрация в зонах, доступных для обозрения посетителей без использования устройств, препятствующих прямому визуальному восприятию этой продукции несовершеннолетними лицами, таких как закрытые непрозрачные витрины, шкафы, шторы или аналогичные конструкции", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250418/rezultaty-2012103631.html

https://ria.ru/20250416/vrach-2011487245.html

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, республика татарстан (татарстан)