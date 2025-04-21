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В Татарстане хотят убрать алкоголь с витрин - РИА Новости, 21.04.2025
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В Татарстане хотят убрать алкоголь с витрин
В Татарстане хотят убрать алкоголь с витрин - РИА Новости, 21.04.2025
В Татарстане хотят убрать алкоголь с витрин
Депутаты госсовета Татарстана рассматривают законопроект об ограничении визуальной демонстрации алкогольных напитков в магазинах, документ опубликован на сайте... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T22:45:00+03:00
2025-04-21T22:45:00+03:00
общество
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УФА, 21 апр - РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана рассматривают законопроект об ограничении визуальной демонстрации алкогольных напитков в магазинах, документ опубликован на сайте парламента региона. Проект закона Республики Татарстан "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан, направленных на ограничение визуальной демонстрации алкогольной продукции в торговых объектах" находится на предварительном рассмотрении, следует из материалов парламента. Инициатива принадлежит депутату госсовета республики Ильдару Шамилову. Законопроект предполагает штраф за визуальную демонстрацию спиртного для граждан - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. "Под открытым размещением алкогольной продукции понимается её выкладка и демонстрация в зонах, доступных для обозрения посетителей без использования устройств, препятствующих прямому визуальному восприятию этой продукции несовершеннолетними лицами, таких как закрытые непрозрачные витрины, шкафы, шторы или аналогичные конструкции", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250418/rezultaty-2012103631.html
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общество, республика татарстан (татарстан)
Общество, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане хотят убрать алкоголь с витрин

В Татарстане могут ограничить визуальную демонстрацию алкоголя в магазинах

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПродажа алкоголя в магазине
Продажа алкоголя в магазине - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Продажа алкоголя в магазине. Архивное фото
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УФА, 21 апр - РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана рассматривают законопроект об ограничении визуальной демонстрации алкогольных напитков в магазинах, документ опубликован на сайте парламента региона.
Проект закона Республики Татарстан "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан, направленных на ограничение визуальной демонстрации алкогольной продукции в торговых объектах" находится на предварительном рассмотрении, следует из материалов парламента.
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Инициатива принадлежит депутату госсовета республики Ильдару Шамилову.
Законопроект предполагает штраф за визуальную демонстрацию спиртного для граждан - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.
«
"Под открытым размещением алкогольной продукции понимается её выкладка и демонстрация в зонах, доступных для обозрения посетителей без использования устройств, препятствующих прямому визуальному восприятию этой продукции несовершеннолетними лицами, таких как закрытые непрозрачные витрины, шкафы, шторы или аналогичные конструкции", - говорится в документе.
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