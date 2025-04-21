https://ria.ru/20250421/t1-2012511191.html

Т1: Будущее ИТ-отрасли за компаниями с услугами полного цикла

Т1: Будущее ИТ-отрасли за компаниями с услугами полного цикла - РИА Новости, 21.04.2025

Т1: Будущее ИТ-отрасли за компаниями с услугами полного цикла

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла ежегодная конференция НОТА ДЕНЬ, посвященная синтезу инноваций. В ней... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:48:00+03:00

2025-04-21T13:48:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла ежегодная конференция НОТА ДЕНЬ, посвященная синтезу инноваций. В ней участвовали представители крупных российских компаний из различных отраслей. Организатором выступил российский мультипродуктовый вендор отечественного ПО "НОТА" (входит в состав ИТ-холдинга Т1)."Синтез инноваций состоит из трех основных компонентов. Первый – это идея, но без команды профессионалов она не будет успешно реализована, поэтому второй важный элемент – люди. Третья составляющая – партнерства. Все самые интересные продукты ИТ-холдинга Т1 и самые прорывные инициативы воплотились в жизнь именно по такой модели", – отметил генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов.В качестве примера он привел важный актив холдинга – платформу "Сфера", содержащую инструменты и сервисы для всего цикла создания отечественного ПО, разработка которой стала результатом синтеза идей команды и партнера."У нас есть большая, профессиональная команда, благодаря которой мы можем позволить себе решение задачи практически любого масштаба. То есть не просто новое оборудование, программный продукт или сервис – а все вместе, синтезировав решение от начала и до конца", – подчеркнул Фетисов.В беседе с РИА Новости управляющий директор вендора "НОТА" и заместитель генерального директора Т1 Кирилл Булгаков рассказал, что холдинг также представил программно-аппаратные комплексы DION – совместно с группой компаний "Аквариус"."Программно-аппаратный комплекс DION – это система, помогающая крупнейшим заказчикам с высокими требованиями к информационной безопасности решать вопросы корпоративных коммуникаций в комплексе, то есть максимально бесшовно", – отметил Булгаков.Он подчеркнул, что основная цель конференции – вдохновить партнеров на то, чтобы совместными усилиями строить активный бизнес, который будет давать финансовый результат."Сегодня много раз прозвучало слово "синтез". Синтез или объединение стоят во главе эффективной финансовой модели, основой которой становится не только качественный продукт, но и эффективная модель взаимодействия с партнерами и клиентами", – сказал Булгаков.Участники конференции обсуждали тренды, вызовы и возможности, связанные с развитием отечественного программного обеспечения и его внедрением в бизнес-процессы компаний. "Сейчас моновендорных решений практически нет. Поэтому в мультивендорной конфигурации продукты возникают на стыке интеграции или инсталляции отдельных решений в отечественных системах", – отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя Технологического блока, старший вице-президент банка ВТБ, одного из ключевых заказчиков Т1.Как отметили участники конференции, в последние годы задача импортозамещения в области программного обеспечения и ИТ-решений была достаточно успешно решена, сформирована прочная база для роста и развития. Сейчас после трех лет бурного роста в ИТ-секторе началось ожидаемое охлаждение, но участники конференции уже в 2025 году прогнозируют появление лидеров отрасли, которые будут опираться как на собственные силы, так и на развитую сеть партнерств.

https://ria.ru/20250327/forum-2006493973.html

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технологии, общество, россия, it-индустрия, экономика