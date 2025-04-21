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СМИ рассказали о судьбе сына Чикатило, воевавшего за ВСУ
СМИ рассказали о судьбе сына Чикатило, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 21.04.2025
СМИ рассказали о судьбе сына Чикатило, воевавшего за ВСУ
Воевавший за Вооруженные силы Украины сын маньяка Андрея Чикатило Юрий пропал без вести в зоне СВО, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:53:00+03:00
2025-04-21T11:53:00+03:00
2025-04-21T11:53:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Воевавший за Вооруженные силы Украины сын маньяка Андрея Чикатило Юрий пропал без вести в зоне СВО, пишет Telegram-канал SHOT."Без вести сын серийного убийцы пропал около трех месяцев назад", — говорится в материале.В публикации предполагают, что украинский военный мог погибнуть под шквальным огнем российских сил в ходе ударов по стратегическим объектам ВСУ.Сейчас имя сына известного маньяка находится в списках пропавших без вести, подчеркнули в сообщении.Обозреватели напомнили, что Юрий Чикатило записался в ряды ВСУ еще в самом начале боевых действий на Украине.Андрей Чикатило родился 16 октября 1936 в селе Яблочное Харьковской области УССР. Работал учителем русского языка и литературы в школе. В период с 1980 по 1990 годы убил более 50 человек. Вместо него был расстрелян невиновный человек. Для поимки маньяка были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиатры, а также разработаны новые методики расследования. Чикатило был арестован в 1990 году, приговорен к смертной казни и в 1994 году расстрелян.
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в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
СМИ рассказали о судьбе сына Чикатило, воевавшего за ВСУ
SHOT: воевавший за ВСУ сын маньяка Чикатило пропал без вести