https://ria.ru/20250421/syn-2012480757.html

СМИ рассказали о судьбе сына Чикатило, воевавшего за ВСУ

СМИ рассказали о судьбе сына Чикатило, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 21.04.2025

СМИ рассказали о судьбе сына Чикатило, воевавшего за ВСУ

Воевавший за Вооруженные силы Украины сын маньяка Андрея Чикатило Юрий пропал без вести в зоне СВО, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:53:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Воевавший за Вооруженные силы Украины сын маньяка Андрея Чикатило Юрий пропал без вести в зоне СВО, пишет Telegram-канал SHOT."Без вести сын серийного убийцы пропал около трех месяцев назад", — говорится в материале.В публикации предполагают, что украинский военный мог погибнуть под шквальным огнем российских сил в ходе ударов по стратегическим объектам ВСУ.Сейчас имя сына известного маньяка находится в списках пропавших без вести, подчеркнули в сообщении.Обозреватели напомнили, что Юрий Чикатило записался в ряды ВСУ еще в самом начале боевых действий на Украине.Андрей Чикатило родился 16 октября 1936 в селе Яблочное Харьковской области УССР. Работал учителем русского языка и литературы в школе. В период с 1980 по 1990 годы убил более 50 человек. Вместо него был расстрелян невиновный человек. Для поимки маньяка были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиатры, а также разработаны новые методики расследования. Чикатило был арестован в 1990 году, приговорен к смертной казни и в 1994 году расстрелян.

https://ria.ru/20250420/ukraina-2012399703.html

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