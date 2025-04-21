Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о судьбе сына Чикатило, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/syn-2012480757.html
СМИ рассказали о судьбе сына Чикатило, воевавшего за ВСУ
СМИ рассказали о судьбе сына Чикатило, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 21.04.2025
СМИ рассказали о судьбе сына Чикатило, воевавшего за ВСУ
Воевавший за Вооруженные силы Украины сын маньяка Андрея Чикатило Юрий пропал без вести в зоне СВО, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:53:00+03:00
2025-04-21T11:53:00+03:00
в мире
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007528706_0:0:934:526_1920x0_80_0_0_06879e06f08cb37ed73ef8e2b4f9febf.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Воевавший за Вооруженные силы Украины сын маньяка Андрея Чикатило Юрий пропал без вести в зоне СВО, пишет Telegram-канал SHOT."Без вести сын серийного убийцы пропал около трех месяцев назад", — говорится в материале.В публикации предполагают, что украинский военный мог погибнуть под шквальным огнем российских сил в ходе ударов по стратегическим объектам ВСУ.Сейчас имя сына известного маньяка находится в списках пропавших без вести, подчеркнули в сообщении.Обозреватели напомнили, что Юрий Чикатило записался в ряды ВСУ еще в самом начале боевых действий на Украине.Андрей Чикатило родился 16 октября 1936 в селе Яблочное Харьковской области УССР. Работал учителем русского языка и литературы в школе. В период с 1980 по 1990 годы убил более 50 человек. Вместо него был расстрелян невиновный человек. Для поимки маньяка были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиатры, а также разработаны новые методики расследования. Чикатило был арестован в 1990 году, приговорен к смертной казни и в 1994 году расстрелян.
https://ria.ru/20250420/ukraina-2012399703.html
https://ria.ru/20250420/kiev-2012394306.html
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007528706_0:0:934:702_1920x0_80_0_0_898f8794852d11d316e9d09dc2f79d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
СМИ рассказали о судьбе сына Чикатило, воевавшего за ВСУ

SHOT: воевавший за ВСУ сын маньяка Чикатило пропал без вести

Юрий Чикатило
Юрий Чикатило - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Юрий Чикатило . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Воевавший за Вооруженные силы Украины сын маньяка Андрея Чикатило Юрий пропал без вести в зоне СВО, пишет Telegram-канал SHOT.
«
"Без вести сын серийного убийцы пропал около трех месяцев назад", — говорится в материале.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
"Возможности нет". В Раде раскрыли, какая угроза нависла над Украиной
20 апреля, 16:47
В публикации предполагают, что украинский военный мог погибнуть под шквальным огнем российских сил в ходе ударов по стратегическим объектам ВСУ.
Сейчас имя сына известного маньяка находится в списках пропавших без вести, подчеркнули в сообщении.
Обозреватели напомнили, что Юрий Чикатило записался в ряды ВСУ еще в самом начале боевых действий на Украине.
Андрей Чикатило родился 16 октября 1936 в селе Яблочное Харьковской области УССР. Работал учителем русского языка и литературы в школе. В период с 1980 по 1990 годы убил более 50 человек. Вместо него был расстрелян невиновный человек. Для поимки маньяка были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиатры, а также разработаны новые методики расследования. Чикатило был арестован в 1990 году, приговорен к смертной казни и в 1994 году расстрелян.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
"Миллион погибших". События в Киеве вызвали недоумение на Западе
20 апреля, 15:41
 
В миреУкраинаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала