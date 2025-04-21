https://ria.ru/20250421/svyaschennik-2012429466.html

Священник призвал делиться добротой и милосердием в Светлую седмицу

Священник призвал делиться добротой и милосердием в Светлую седмицу - РИА Новости, 21.04.2025

Священник призвал делиться добротой и милосердием в Светлую седмицу

Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский призвал православных делиться с ближними своей добротой и милосердием в Светлую РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T01:00:00+03:00

2025-04-21T01:00:00+03:00

2025-04-21T01:00:00+03:00

религия

владимир вигилянский

иисус христос

пасха

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский призвал православных делиться с ближними своей добротой и милосердием в Светлую седмицу. В русской православной церкви в понедельник встречают Светлую седмицу – неделю празднования Пасхи, которую в этом году отметили 20 апреля. "Светлая седмица - это первая пасхальная неделя. Неделя радости, с одной стороны. А с другой стороны, все православные призываются к деятельности, связанной с милосердием и любовью, потому что любовью нужно делиться. Это может быть забота о людях, которые находятся в трудных обстоятельствах", - рассказал протоиерей, отметив, что примером является патриарх Кирилл, который в пасхальную неделю посещает больницы, встречается с детьми. Протоиерей отметил, что в пасхальную неделю не исповедуются, отменяются обычные посты в среду и пятницу, в храмах совершают крестные ходы и богослужения по праздничному чину, царские врата (двери иконостаса) открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью. По словам Вигилянского, также в пасхальные дни не стоит ходить на кладбища, после Светлой Седмицы установлен день общецерковного поминовения Радоница, в этом году его встречают 29 апреля. "Светлая Седмица завершается в субботу после вечернего богослужения, когда закрываются царские врата. В конце праздничной недели прихожанам раздают особый пасхальный хлеб - артос, в нашем храме мы это делаем в субботу вечером", - рассказал протоиерей Вигилянский отметил, что в воскресенье, 27 апреля, православные встречают праздник Фомина неделя (Антипасха), который в народе называют Красная горка, с этого дня разрешается венчание после Великого поста и пасхальной недели, Всю Светлую неделю христиане ходят друг к другу в гости, дарят угощения - освященные крашеные яйца, куличи и пасхи, в храмах звонят колокола в знак победы Иисуса Христа над смертью и адом. В эти дни, как правило, звонить в колокола разрешается любому желающему. Пасхальным периодом считается период от Воскресения Христова до Вознесения — 40 дней, когда верующие приветствуют друг друга словами "Христос Воскресе!" и отвечают "Воистину Воскресе!".

https://ria.ru/20250420/paskha-2012411913.html

https://ria.ru/20250420/paskha-2012407943.html

https://ria.ru/20250420/sedmitsa-1857061003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир вигилянский, иисус христос, пасха