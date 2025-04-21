https://ria.ru/20250421/svo-2012544604.html

Нотариат предоставил участникам СВО и их близким льготы на 440 млн рублей

Нотариат предоставил участникам СВО и их близким льготы на 440 млн рублей - РИА Новости, 21.04.2025

Нотариат предоставил участникам СВО и их близким льготы на 440 млн рублей

Российский нотариат предоставил участникам СВО и членам их семей льготы на нотариальные услуги на общую сумму 440 миллионов рублей по итогам 2024 года, сообщил... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:18:00+03:00

2025-04-21T16:18:00+03:00

2025-04-21T16:18:00+03:00

россия

константин корсик

федеральная нотариальная палата

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российский нотариат предоставил участникам СВО и членам их семей льготы на нотариальные услуги на общую сумму 440 миллионов рублей по итогам 2024 года, сообщил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. "Нашей приоритетной задачей является поддержка участников специальной военной операции, членов их семей, организация помощи нашей армии. С первых дней СВО нотариальная палата в инициативном порядке приняла решение о льготах за счет самого нотариата, без возмещения из госбюджета. Только за 2024 год были предоставлены льготы на 440 миллионов рублей, а за весь период СВО сумма составила почти миллиард рублей с учетом помощи беженцам. Также в рамках правовой помощи нотариусы дали 455 тысяч бесплатных консультаций участникам СВО и членам их семей", - рассказал Корсик в ходе пресс-конференции, посвященной Дню нотариата, которая прошла в МИА "Россия сегодня". Среди организационных мер помощи он назвал освобождение с 1 сентября 2024 года всех категорий участников СВО от уплаты регионального тарифа по социально значимым нотариальным действиям. "Сегодня нотариусы всей страны оказывают добровольную материальную и волонтерскую помощь армии, собирают средства, закупают важные грузы, доставляют их, оказывают помощь раненым в госпиталях. Дополнительно нотариусы помогают бойцам содействующих организаций в подтверждении статуса участника боевых действий", - уточнил Корсик. В целом, как отметил Корсик, вклад нотариата в социальную защиту граждан постоянно растет. В 2024 году с применением различных льгот было совершено 4,9 миллиона нотариальных действий, а общая сумма льгот за год достигла 5 миллиардов рублей. Глава ФНП также поделился общими показателями работы нотариата за 2024 год. Так, число нотариальных действий за прошлый год выросло на 4%, почти достигнув отметки 44 миллиона. При этом, в 1,6 раза выросло число удаленных действий. Основными тенденциями прошлого года стали расширение компетенции нотариата в сфере оборота недвижимости и в корпоративном сегменте. В частности, введена обязательная нотариальная форма для всех сделок дарения жилья, обязательное решение о смене генерального директора ООО и удостоверение нотариусом дистанционных решений собраний АО и ООО. При этом появились новые инструменты для поиска и проверки нотариусами юридически значимых сведений. "Данные статистики говорят о продолжающемся изменении характера нотариальной деятельности, его усложнении, росте интеллектуальной и цифровой составляющей. В частности, развивается так называемая "нотариальная телепортация", когда бумажные документы преобразуются в электронные и переправляются в другой регион России, где их снова можно сделать бумажными", - отметил глава палаты. В свою очередь, вице-президент ФНП Светлана Зылевич рассказала о специальной программе Палаты для труднодоступных регионов, которая предусматривает финансовую и иную поддержку работающим там нотариусам. "Взносы всех нотариусов России аккумулируются и за счет этих взносов оказывается помощь нашим коллегам в труднодоступных регионах. Это и денежные компенсации, и техническое оснащение, и организация выездов. В этих местностях нотариус становится единственным, кто может оказать юридическую помощь, и люди очень нам благодарны", - отметила Зылевич. Она добавила, что аналогичные меры поддержки сегодня принимаются и для новых регионов, где работа нотариусов пока серьезно осложнена. По данным Палаты, в 2024 году спрос на обращения к нотариусам в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях суммарно вырос в два раза. Почти в семь раз выросло число нотариальных действий, совершенных нотариусами воссоединенных регионов с применением льгот. Член правления ФНП Александра Игнатенко поделилась информацией о динамике нотариального тарифа. По ее данным, стоимость нотариальных действий в последние годы растет медленнее общего уровня цен в стране, причем в отдельные периоды динамика прироста нотариальных тарифов в разы отставала от скорости роста цен на различные товары и услуги. Так, в период 2020-2024 годов рассчитываемый Палатой индекс нотариального тарифа составил 124,8%, тогда как общий индекс потребительских цен Росстата - 137,3%. Тенденция отставания нотариальных тарифов от инфляции сохраняется и в текущем году – услуги нотариусов дорожают не так быстро, как услуги мобильных операторов, банков или услуги правового характера, указала Игнатенко.

https://realty.ria.ru/20250421/fnp--2012528781.html

https://realty.ria.ru/20250421/spros-2012520930.html

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россия, константин корсик, федеральная нотариальная палата