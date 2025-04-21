https://ria.ru/20250421/svo-2012499776.html
Размер выплат на оплату детсада детям участников СВО увеличат в Оренбуржье
Размер выплат на оплату детсада детям участников СВО увеличат в Оренбуржье - РИА Новости, 21.04.2025
Размер выплат на оплату детсада детям участников СВО увеличат в Оренбуржье
Детям, которые являются членами семей участников СВО, увеличат размер выплат на оплату детского сада в Оренбургской области, сообщает пресс-служба губернатора и РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:57:00+03:00
2025-04-21T12:57:00+03:00
2025-04-21T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Детям, которые являются членами семей участников СВО, увеличат размер выплат на оплату детского сада в Оренбургской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. На заседании правительства региона 18 апреля было подписано постановление об увеличении размера ежемесячной денежной дотации на оплату присмотра и ухода за детьми, которые являются членами семей участников СВО. В пресс-службе отметили, что данное решение, которое было принято в январе этого года, связано с увеличением размеров родительской платы в дошкольных образовательных организациях муниципалитетов области. Так, выплату в увеличенном размере получат 1776 детей. Также одновременно с выплатой за май семьи получат доплату за январь – апрель. Ранее врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев обсудил работу и планы по развитию регионального филиала фонда "Защитники Отечества" с его руководителем Еленой Нефедовой. Так, участники специальной военной операции и их близкие обращаются в филиал по вопросам прохождения медицинской и социальной реабилитации, получения необходимых лекарств, а также оказания психологической помощи. Также фонд содействует в получении технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения.
https://ria.ru/20250408/solntsev-2010085628.html
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оренбургская область, евгений солнцев, сво
Оренбургская область, Оренбургская область, Евгений Солнцев, СВО
Размер выплат на оплату детсада детям участников СВО увеличат в Оренбуржье
В Оренбургской области увеличат выплаты на оплату детсада для детей бойцов СВО
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Детям, которые являются членами семей участников СВО, увеличат размер выплат на оплату детского сада в Оренбургской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
На заседании правительства региона 18 апреля было подписано постановление об увеличении размера ежемесячной денежной дотации на оплату присмотра и ухода за детьми, которые являются членами семей участников СВО.
В пресс-службе отметили, что данное решение, которое было принято в январе этого года, связано с увеличением размеров родительской платы в дошкольных образовательных организациях муниципалитетов области.
Так, выплату в увеличенном размере получат 1776 детей. Также одновременно с выплатой за май семьи получат доплату за январь – апрель.
Ранее врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев обсудил работу и планы по развитию регионального филиала фонда "Защитники Отечества" с его руководителем Еленой Нефедовой. Так, участники специальной военной операции и их близкие обращаются в филиал по вопросам прохождения медицинской и социальной реабилитации, получения необходимых лекарств, а также оказания психологической помощи. Также фонд содействует в получении технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения.