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Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три машины
Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три машины - РИА Новости, 21.04.2025
Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три машины
Два автомобиля УАЗ и пикап Мazda передали предприниматели города Пестово Новгородской области бойцам СВО, рассказал предприниматель Денис Виноградов. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:15:00+03:00
2025-04-21T12:15:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Два автомобиля УАЗ и пикап Мazda передали предприниматели города Пестово Новгородской области бойцам СВО, рассказал предприниматель Денис Виноградов. Он уточнил, что вернулся из гуманитарной поездки в Курск, во время которой машины были доставлены бойцам СВО. Подержанные "Буханку" и пикап Мazda удалось купить благодаря объявленному срочному сбору. Помогли жители Новгородской области, сами бойцы, предприниматель из Санкт-Петербурга Андрей Виноградов и волонтер Ульяна Стриж. После покупки машины были отремонтированы, с покраской помогал ученик пестовской школы. "По итогу машины готовы, мы собрались, и тут звонок из Великого Новгорода. Девушка купила авто УАЗ для мужа на белгородское направление, но столкнулась с проблемой: как отправить? Мы согласились помочь довезти машину до бойца, поэтому у нас было три машины для передачи. В итоге все машины были переданы по назначениям, далее заехали на позиции к бойцам", - сообщил Виноградов в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что уже начата подготовка к следующей гуманитарной поездке.
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новгородская область, пестово, сво
Надежные люди, Новгородская область, Пестово, СВО
Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три машины
Новгородские предприниматели из Пестово области передали в зону СВО три машины
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Два автомобиля УАЗ и пикап Мazda передали предприниматели города Пестово Новгородской области бойцам СВО, рассказал предприниматель Денис Виноградов.
Он уточнил, что вернулся из гуманитарной поездки в Курск, во время которой машины были доставлены бойцам СВО. Подержанные "Буханку" и пикап Мazda удалось купить благодаря объявленному срочному сбору. Помогли жители Новгородской области, сами бойцы, предприниматель из Санкт-Петербурга Андрей Виноградов и волонтер Ульяна Стриж. После покупки машины были отремонтированы, с покраской помогал ученик пестовской школы.
"По итогу машины готовы, мы собрались, и тут звонок из Великого Новгорода. Девушка купила авто УАЗ для мужа на белгородское направление, но столкнулась с проблемой: как отправить? Мы согласились помочь довезти машину до бойца, поэтому у нас было три машины для передачи. В итоге все машины были переданы по назначениям, далее заехали на позиции к бойцам", - сообщил Виноградов в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что уже начата подготовка к следующей гуманитарной поездке.