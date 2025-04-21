https://ria.ru/20250421/svo-2012484158.html

Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три машины

Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три машины - РИА Новости, 21.04.2025

Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три машины

Два автомобиля УАЗ и пикап Мazda передали предприниматели города Пестово Новгородской области бойцам СВО, рассказал предприниматель Денис Виноградов. РИА Новости, 21.04.2025

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сво

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Два автомобиля УАЗ и пикап Мazda передали предприниматели города Пестово Новгородской области бойцам СВО, рассказал предприниматель Денис Виноградов. Он уточнил, что вернулся из гуманитарной поездки в Курск, во время которой машины были доставлены бойцам СВО. Подержанные "Буханку" и пикап Мazda удалось купить благодаря объявленному срочному сбору. Помогли жители Новгородской области, сами бойцы, предприниматель из Санкт-Петербурга Андрей Виноградов и волонтер Ульяна Стриж. После покупки машины были отремонтированы, с покраской помогал ученик пестовской школы. "По итогу машины готовы, мы собрались, и тут звонок из Великого Новгорода. Девушка купила авто УАЗ для мужа на белгородское направление, но столкнулась с проблемой: как отправить? Мы согласились помочь довезти машину до бойца, поэтому у нас было три машины для передачи. В итоге все машины были переданы по назначениям, далее заехали на позиции к бойцам", - сообщил Виноградов в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что уже начата подготовка к следующей гуманитарной поездке.

https://ria.ru/20250421/dokuchaevsk-2012483103.html

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новгородская область, пестово, сво