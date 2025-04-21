https://ria.ru/20250421/sudostroenie-2012612138.html

В России создадут исследовательский центр судостроения, заявил Патрушев

В России создадут исследовательский центр судостроения, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.04.2025

В России создадут исследовательский центр судостроения, заявил Патрушев

Национальный исследовательский центр судостроения создадут в России на базе Крыловского государственного научного центра (КГНЦ), с появлением этой структуры... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:38:00+03:00

2025-04-21T20:38:00+03:00

2025-04-21T20:38:00+03:00

россия

николай патрушев

курчатовский институт

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Национальный исследовательский центр судостроения создадут в России на базе Крыловского государственного научного центра (КГНЦ), с появлением этой структуры вырастет координация и эффективность управления научными исследованиями в сфере отечественного кораблестроения и гражданского судостроения, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Сейчас мы готовим без преувеличения историческое решение об образовании национального исследовательского центра судостроения имени академика Крылова. Подобные центры есть у целого ряда стратегических отраслей промышленности, а у судостроения раньше ничего подобного не было. Он будет создан на базе Крыловского центра, являющегося одной из крупнейших организаций в области кораблестроения и проектирования судов", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Образование НИЦ имени Крылова обеспечит интеграцию исследовательского, конструкторского, технологического и кадрового потенциала в единой научно-исследовательской структуре, а также повысит координацию и эффективность управления научными исследованиями в сфере кораблестроения и гражданского судостроения", - пояснил Патрушев. Ранее Патрушев говорил, что новый НИЦ судостроения станет аналогом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского", которые представляют собой особую форму организации и управления исследованиями для получения прорывных результатов в приоритетных областях науки и технологий. Под их эгидой объединены крупные российские научные организации. ФГУП "Крыловский государственный научный центр" - ведущий научно-производственный кластер, обеспечивающий создание кораблей, подводных лодок, подводных станций и аппаратов новейшего поколения для ВМФ РФ, принимающий активное участие в выполнении госпрограммы развития гражданской морской техники, в обеспечении создания судов и морской техники для освоения Северного морского пути. Крыловский центр ведет разработку новейших систем электродвижения и водородной энергетики.

https://ria.ru/20250421/patrushev-2012597023.html

https://ria.ru/20250313/tsentr-2004661938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, николай патрушев, курчатовский институт