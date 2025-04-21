https://ria.ru/20250421/sudan-2012565739.html
Власти Судана уверены, что полностью освободят страну от мятежников
Власти Судана уверены, что полностью освободят страну от мятежников - РИА Новости, 21.04.2025
Власти Судана уверены, что полностью освободят страну от мятежников
Власти Судана убеждены, что полностью освободят территорию страны от мятежников, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:17:00+03:00
2025-04-21T17:17:00+03:00
2025-04-21T17:17:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Власти Судана убеждены, что полностью освободят территорию страны от мятежников, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж. "Мы уверены, что территория будет полностью освобождена", - сказал посол. Он уточнил, что сейчас силы мятежников сосредоточены в Дарфуре, они осаждают город Эль-Фашир. "Несмотря на призывы ООН, они (СБР - ред.) продолжают обстрелы, они атаковали лагерь для беженцев "Замзам" и людей в нем. Их цель — объявить создание параллельного государства", - подчеркнул дипломат. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, москва, дарфур, оон, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Судан, Москва, Дарфур, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Власти Судана уверены, что полностью освободят страну от мятежников
Посол Судана Сиррадж: власти полностью освободят страну от мятежников