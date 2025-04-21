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Власти Судана уверены, что полностью освободят страну от мятежников - РИА Новости, 21.04.2025
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17:17 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/sudan-2012565739.html
Власти Судана уверены, что полностью освободят страну от мятежников
Власти Судана уверены, что полностью освободят страну от мятежников - РИА Новости, 21.04.2025
Власти Судана уверены, что полностью освободят страну от мятежников
Власти Судана убеждены, что полностью освободят территорию страны от мятежников, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:17:00+03:00
2025-04-21T17:17:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Власти Судана убеждены, что полностью освободят территорию страны от мятежников, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж. "Мы уверены, что территория будет полностью освобождена", - сказал посол. Он уточнил, что сейчас силы мятежников сосредоточены в Дарфуре, они осаждают город Эль-Фашир. "Несмотря на призывы ООН, они (СБР - ред.) продолжают обстрелы, они атаковали лагерь для беженцев "Замзам" и людей в нем. Их цель — объявить создание параллельного государства", - подчеркнул дипломат. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
https://ria.ru/20250421/sudan-2012440419.html
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в мире, судан, москва, дарфур, оон, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Судан, Москва, Дарфур, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Власти Судана уверены, что полностью освободят страну от мятежников

Посол Судана Сиррадж: власти полностью освободят страну от мятежников

© AP Photo / Marwan AliСитуация в Хартуме, Судан
Ситуация в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Marwan Ali
Ситуация в Хартуме, Судан. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Власти Судана убеждены, что полностью освободят территорию страны от мятежников, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж.
«
"Мы уверены, что территория будет полностью освобождена", - сказал посол.
Мохаммед Сиррадж - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Россия заинтересована в восстановлении Хартума, заявил посол Судана
Вчера, 07:38
Он уточнил, что сейчас силы мятежников сосредоточены в Дарфуре, они осаждают город Эль-Фашир.
«
"Несмотря на призывы ООН, они (СБР - ред.) продолжают обстрелы, они атаковали лагерь для беженцев "Замзам" и людей в нем. Их цель — объявить создание параллельного государства", - подчеркнул дипломат.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Полный текст читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
Флаг Судана - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Посол Судана высказался о попытках создать второе правительство в стране
Вчера, 15:41
 
В миреСуданМоскваДарфурООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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